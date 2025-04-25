Yeşilay Gönüllüleri Bağımlılıkla Mücadele Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yeşilay Gönüllüleri Bağımlılıkla Mücadele Ediyor

Van YYÜ Genç Yeşilay Topluluğu, zararlı alışkanlıklara karşı gençleri bilinçlendiriyor.

25.04.2025 11:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Genç Yeşilay Topluluğu gönüllüleri, kentte düzenlenen şenlik, konser ve fuar gibi yoğun katılımlı etkinliklere katılarak gençleri zararlı alışkanlıklardan korumaya ve bağımlılıklar konusunda farkındalığı artırmaya çalışıyor.

Van YYÜ'de 2019'dan bu yana çalışma yürüten Genç Yeşilay Topluluğu'nda yer alan gönüllüler, sağlıklı ve bilinçli bir neslin yetişmesine katkı sunmak ve bağımlılığı önlemek amacıyla bilgilendirme çalışmaları yürütüyor.

Okullara giderek öğrencilere tütün ve sigaranın zararlarını anlatan, teknoloji, madde ve alkol bağımlılıklarının önlenmesi konusunda bilgiler aktaran gönüllüler, kentte düzenlenen fuar, konser, festival, şenlik gibi etkinlikleri de "bilinçlendirme" faaliyetlerine dönüştürüyor.

Yılbaşından bu yana 30 okula giden, kentte düzenlenen fuar, festival, konser, şenlik gibi etkinliklerde stant açan gönüllüler, 5 bini aşkın çocuk ve gence bağımlılıkların zararlarını anlattı, bu konudaki farkındalıklarını artırmaya çalıştı.

"Bilime ve teknolojiye hakim bir gençlik yetiştirmeyi hedefliyoruz"

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, AA muhabirine, sağlıklı ve bilinçli bir neslin yetişmesi için birçok çalışma yürüttüklerini söyledi.

Yeşilay gönüllüsü üniversite öğrencilerinin bağımlılıklara karşı düzenlediği etkinlikleri desteklediklerini belirten Şevli, şunları kaydetti:

"Sürekli sahada çalışma yürüten gönüllülerimiz, gençlerimize alkol, sigara, kumar ve teknoloji bağımlılıklarının zararlarını anlatıyor. Bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Van YYÜ Yeşilay Topluluğumuzu tebrik ediyorum. Çok hassas olan bu konuda güzel çalışmalar yapan topluluğumuzun 560 gönüllüsü var. Hem üniversitemiz hem de okulları ziyaret ederek öğrencilerimizi bağımlılıklara karşı bilinçlendiriyorlar. Gönüllülerimiz yıl başından bu yana 5 bini aşkın çocuk ve genci zararlı alışkanlıklara karşı bilgilendirdi. Değerlerine bağlı, bilime ve teknolojiye hakim bir gençlik yetiştirmeyi hedefliyoruz."

"Bağımlılıklarla mücadele ediyoruz"

Van YYÜ Yeşilay Topluluğu Başkanı, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü 3. sınıf öğrencisi Şeydanur Hanedan ise tütün, teknoloji, madde ve alkol bağımlılıklarına karşı farkındalık çalışmaları yürüttüklerini ifade etti.

Kentte düzenlenen tüm organizasyonlarda yer almaya çalıştıklarını anlatan Hanedan, şöyle konuştu:

"Bağımlılıklarla mücadele ediyoruz. İlimizde düzenlenen organizasyonlarda yer alıyoruz. Bu tür etkinliklerde insanlar bir araya geliyor. Kurduğumuz stantlarda gençlerimize ulaşarak topluluğumuzun faaliyetlerini anlatıyor, zararlı alışkanlıklara karşı bilinçlendiriyor, bağımlı olanları da ilgili kuruluşlara yönlendirerek süreci takip ediyoruz. Gönüllülerimizin desteğiyle çalışmalarımız devam ediyor. Bağımlılık sadece kullanana zarar vermiyor. Çevreyi de olumsuz etkiliyor. İnsanları bağımlılıklardan kurtulmaya teşvik etmeye çalışıyoruz. Bağımlılıklardan kurtulduklarını görünce çok mutlu oluyoruz. Gönüllülerimizin de hem motivasyonunu hem de Yeşilaya bağlılıkları artıyor."

"Bağımlılar da stantlarımızı ziyaret ediyor"

Yeşilay gönüllüsü üniversite öğrencisi Nurhayat Gündal da 3 yıldır gönüllüsü olduğu Van YYÜ Yeşilay Topluluğu ile çalışmanın mutluluk verici olduğunu belirtti.

Kurdukları stantlarda, katıldıkları çalışmalarda gençleri zararlı alışkanlıklara karşı bilgilendirdiklerini dile getiren Gündal, "Daha çok insana ulaşmayı, gönüllü olarak bize katılmalarını sağlamayı hedefliyoruz. Bağımlılar da stantlarımızı ziyaret ediyor. Onları zararlı alışkanlıklardan vazgeçirmeye çalışıyor, onların ilgili kurumlarla iletişime geçmelerini sağlıyoruz. Bize destek veren herkese teşekkür ederim." dedi.

Van YYÜ Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü 2. sınıf öğrencisi Büşra Karaman, bazı insanların Yeşilayın çalışmalarını tam olarak bilmediğini ifade ederek, "Katıldığımız etkinliklerde Yeşilayın çalışmalarını anlatıyoruz. Yoğun katılımlı etkinliklerde çok sayıda kişiye ulaşıyoruz. Bize, 'Sigarayı, kumarı bırakmak istiyorum. Ne yapabilirim?' diyenlerle karşılaşıyoruz. Onların bu alışkanlıklardan bir an önce kurtulmalarını sağlamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim, Sağlık, Güncel, van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeşilay Gönüllüleri Bağımlılıkla Mücadele Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya kendi kripto para borsasını kuruyor Rusya kendi kripto para borsasını kuruyor
Binlerce elektrikli araç, devasa gemiyle Türkiye’ye getirildi Binlerce elektrikli araç, devasa gemiyle Türkiye'ye getirildi
Herkes İstanbul’daki depremi konuşurken asıl tehlikeli bölgeyi açıkladı Herkes İstanbul'daki depremi konuşurken asıl tehlikeli bölgeyi açıkladı
Takipçilerine bir kaç haftalık ömrü kaldığını söyleyen fenomen hayatını kaybetti Takipçilerine bir kaç haftalık ömrü kaldığını söyleyen fenomen hayatını kaybetti
Ekvadorlu futbolcunun eşi ve çocuğu silahlı grup tarafından kaçırıldı Ekvadorlu futbolcunun eşi ve çocuğu silahlı grup tarafından kaçırıldı
’’Çocuk Yıldız’’ olarak ünlenmişti Sophie Nyweide hayatını kaybetti ''Çocuk Yıldız'' olarak ünlenmişti! Sophie Nyweide hayatını kaybetti
Galatasaray’ın çuvalla paraya sattığı futbolcu zarar fiyata satılıyor Galatasaray'ın çuvalla paraya sattığı futbolcu zarar fiyata satılıyor
Trabzonspor-Göztepe maçına saatler kala yıldız futbolcudan kötü haber Trabzonspor-Göztepe maçına saatler kala yıldız futbolcudan kötü haber
Bakan Uraloğlu, depremde çuvallayan GSM operatörleriyle görüştü Bakan Uraloğlu, depremde çuvallayan GSM operatörleriyle görüştü
MHP’den çok konuşulacak kanun teklifi MHP'den çok konuşulacak kanun teklifi
Süper Lig ekibinin son şansı Beşiktaş’ı yenemezlerse küme düşecekler Süper Lig ekibinin son şansı! Beşiktaş'ı yenemezlerse küme düşecekler

13:16 Naci Görür’den İstanbul depremi sonrası 6 maddelik uyarı listesi Naci Görür'den İstanbul depremi sonrası 6 maddelik uyarı listesi
13:08 İstanbul’da yıkıldı yıkılacak 1200 bina var İstanbul'da yıkıldı yıkılacak 1200 bina var
12:20 Rusya’nın kalbinde patlama Üst düzey yetkili hayatını kaybetti Rusya'nın kalbinde patlama! Üst düzey yetkili hayatını kaybetti
11:57 İmamoğlu, soruşturmadaki 4 kritik isimle gizli toplantı mı yaptı Görüntülerde bomba bir detay var İmamoğlu, soruşturmadaki 4 kritik isimle gizli toplantı mı yaptı? Görüntülerde bomba bir detay var
10:25 Kütahya’da 4.6 büyüklüğünde bir deprem daha Kütahya'da 4.6 büyüklüğünde bir deprem daha
17:46 İOKBS ertelendi mi 2025 bursluluk sınavına ilişkin MEB’den açıklama İOKBS ertelendi mi? 2025 bursluluk sınavına ilişkin MEB'den açıklama
17:26 Kenan Yıldız Premier Lig devine hayırlı olsun Kenan Yıldız Premier Lig devine hayırlı olsun
17:16 Göztepeli Romulo için dünya devi devreye girdi Göztepeli Romulo için dünya devi devreye girdi
17:15 Ahmet Ercan 6.2’den sonra büyük İstanbul depremi için tarih verdi Ahmet Ercan 6.2'den sonra büyük İstanbul depremi için tarih verdi
17:11 30 Nisan’a kadar sürecek THY’den yeni tavan fiyat kararı 30 Nisan'a kadar sürecek! THY'den yeni tavan fiyat kararı
17:05 Tam takım otobüsüne biniyordu Taraftarların yüzüne baka baka istifa etti Tam takım otobüsüne biniyordu! Taraftarların yüzüne baka baka istifa etti
16:52 35 yıllık tartışma sona erdi Giresun ve Gümüşhane arasında sınırlar değişti 35 yıllık tartışma sona erdi! Giresun ve Gümüşhane arasında sınırlar değişti
16:44 Pompalı tüfekli dehşetinde kocanın savunması kan dondurdu Pompalı tüfekli dehşetinde kocanın savunması kan dondurdu
16:40 Trabzonspor’dan tarihi adım Türkiye’de bunu başaran tek kulüp olacaklar Trabzonspor'dan tarihi adım! Türkiye'de bunu başaran tek kulüp olacaklar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2025 13:36:33. #7.12#
SON DAKİKA: Yeşilay Gönüllüleri Bağımlılıkla Mücadele Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.