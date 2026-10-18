Yeşilay Karadeniz Bölge İstişare toplantısı Giresun Dereli'de yapıldı - Son Dakika
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Yeşilay Karadeniz Bölge İstişare toplantısı Giresun Dereli'de yapıldı

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Yeşilay Karadeniz Bölge İstişare toplantısı, Giresun Dereli'deki Kulakkaya yaylasında bir tesiste yapıldı. Toplantıda bölgedeki bağımlılıkla mücadele faaliyetleri, YEDAM'ın ücretsiz psikososyal destek hizmetleri ve şubeler arası işbirliği görüşüldü.

Giresun'da, Yeşilay Karadeniz Bölge İstişare toplantısı yapıldı.

Yeşilay Giresun Şubesinden yapılan yazılı açıklamada, Dereli ilçesine bağlı Kulakkaya yaylasındaki bir tesiste düzenlenen toplantıda, bölge genelinde yürütülen faaliyetler ve saha çalışmaları görüşüldü.

Açıklamada, Yeşilay ve Yeşilay Danışmanlık Merkezleri (YEDAM) tarafından yürütülen çalışmalara ilişkin şunlar kaydedildi:

"Bağımlılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler, farkındalık çalışmaları ve YEDAM'ın sunduğu ücretsiz psikososyal destek hizmetleri ele alındı. Şubeler arasında tecrübe paylaşımı ve işbirliği imkanları üzerine görüş alışverişinde bulunulurken Karadeniz Bölgesi'nde yürütülen faaliyetlerin daha etkin ve verimli şekilde sürdürülebilmesi, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve farkındalık çalışmalarının geliştirilmesi konuları gündeme alındı."

Kaynak: AA
KaradenizGiresunDereliSağlıkGüncelSon Dakika

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