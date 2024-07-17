Yeşilgöl'de Sosyal Medya Fenomeni Doğa Katliamı - Son Dakika
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Yeşilgöl'de Sosyal Medya Fenomeni Doğa Katliamı

Antalya'nın Kaş ilçesinde bulunan doğa harikası Yeşilgöl'e arazi aracıyla giren bir sosyal medya fenomeni, gölü tahrip etti. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından tepkiler üzerine video kaldırıldı. Yeşilgöl, suyunun kendine has rengi ve içme suyu olarak kullanılmasıyla ünlü bir krater gölüdür.

17.07.2024 17:36
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Doğa harikası Yeşilgöl'de beğeni uğruna doğa katliamı

Sosyal medya fenomenleri Yeşilgöl'e arazi aracı ile girdi

ANTALYA - Sosyal medya fenomeninin takipçi artırma düşüncesiyle hazırlayıp paylaştığı video doğa katliamını da beraberinde getirdi. Antalya'da bir sosyal medya fenomeni, Kaş ilçesinde bulunan doğa harikası Yeşilgöl'e arazi aracıyla girerek gölü tahrip etti.

Antalya'nın Kaş ilçesinde bulunan ve her yıl binlerce yerli yabancı turistin ziyaret ettiği doğa harikası Yeşil Göl'e arazi aracı ile giren kişiler, gölü tahrip etti. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından gelen tepkiler üzerine, dijital içerik üreticisi arkadaşlarıyla ortak paylaştığı videoyu sosyal medya hesabından kaldırdı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde yer alan, adını suyunun kendine has renginden alan ve güzelliğiyle görenleri kendisine hayran bırakan Yeşilgöl'e gelen kişiler, arazi aracı ile göle girerek tur attı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin Yeşil Göl'e aracı ile girmesine öfkelenen vatandaşlar ve go_kas hesabı, duruma sosyal medya hesapları üzerinden tepki gösterdi. Gelen tepkiler üzerine sosyal medya fenomeni, paylaşımını hesabından kaldırdı.

Yeşilgöl'ün suyu, içme suyu olarak kullanılıyor

Bir krater gölü olan Yeşil Göl, eşsiz coğrafi zenginlikleriyle ünlü Gömbe Yaylası üzerinde, Batı Antalya'nın ikinci yüksek tepesi olan Akdağ'ın doğu yamacında, yaklaşık bin dokuz yüz doksan metre yükseklikte yer alıyor. Akdağ'ın yamaçlarında eriyen karlarla birlikte, ortalama 12 derecelik bir sıcaklığa sahip Yeşil Göl'ün suyu, toprağın altından Gömbe Yaylası'na doğru süzülerek akıyor. 50 dönümlük alana sahip gölün, kayaların arasından akan suyu, borularla Kaş, Demre ve Elmalı'nın mahallelerine taşınarak, içme suyu olarak kullanılıyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Yeşilgöl'de Sosyal Medya Fenomeni Doğa Katliamı - Son Dakika

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