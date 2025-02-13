Yetim Vakfı'ndan Ramazan Yardımı - Son Dakika
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Yetim Vakfı'ndan Ramazan Yardımı

Yetim Vakfı\'ndan Ramazan Yardımı

Yetim Vakfı, Ramazan'da 28 ülkede yetim çocuklara ve ailelere yardım ulaştıracak.

13.02.2025 17:47
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Yetim Vakfı, ramazan ayında başta Türkiye olmak üzere 28 ülkede yetim çocuklar ve ailelerine yardım ulaştıracak.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, savaş, doğal afet ve yoksulluk gibi insani krizlerin yaşandığı coğrafyalarda yetim kalmış ve şefkat bekleyen çocuklarını odağına alan vakıf, "Bu Ramazan Kalbine Dokun" sloganıyla yola çıkarak yardım faaliyetlerinde bulunacak.

Vakıf, başta Türkiye olmak üzere Afganistan, Arakan, Arnavutluk, Azerbaycan, Bangladeş, Bosna-Hersek, Burkina Faso, Çad, Filistin, Gana, Gine, Hindistan, Irak, İran, Kenya, Lübnan, Mali, Moritanya, Nepal, Somali, Sri Lanka, Sudan, Suriye, Togo, Tunus, Yemen ve Zimbabve'de ihtiyaç sahiplerine ulaşacak.

Yardım çalışmaları kapsamında, zorlu yaşam koşullarıyla mücadele eden ailelere kumanya, iftar, zekat, fitre ve fidye dağıtımı yapılacak. Bunların yanı sıra yetim çocukların ramazan heyecanlarına ortak olmak için Çocuk Paketi ile bayramlık kıyafetler hediye edilecek.

Gazze'ye özel çalışma

Yetim Vakfı, 15 ay boyunca bombaların altında yaşam mücadelesi veren Gazze için özel bir çalışma gerçekleştirecek. Ramazana özel desteklerin dışında 250 bin Gazzeli'ye iftar sofrası kurmayı planlayan vakıf, bölgeye özel iftar ikram bedelini 200 lira olarak belirledi.

Hayırseverler için bağış fiyatları, çocuk paketi 400, kumanya 1300, bayramlık 1500, fitre 180, fidye 180 ve itfar 180 lira olarak belirlendi.

Yetim Vakfı ayrıca halihazırda destek bekleyen 5 bin yetim çocuğu, ramazan vesilesiyle sponsorluk sistemine katmayı hedefliyor. Hayırseverler zekatlarıyla vakfın sitesi üzerinden bir yetime sponsor olabilecek.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Güncel, Yaşam, Çocuk, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yetim Vakfı'ndan Ramazan Yardımı - Son Dakika

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