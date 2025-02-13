Yetkisiz Çakar Lamba Kullanan Sürücüye 138 Bin TL Ceza

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ORDU'da, yetkisiz çakar lamba kullandığı tespit edilen kamyonet sürücüsüne 138 bin 172 TL idari para cezası uygulandı. Kamyonet de geçici olarak trafikten men edildi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Jandarma Timleri, Gölköy- Aybastı yolu üzerinde yaptığı denetim sırasında bir kamyonette çakar lamba ile ses yayın cihazı olduğunu tespit etti. Çakar lamba ve ses yayın cihazını yetkisiz kullandığı belirlenen kamyonet sürücüsüne 'Işıklı ve sesli uyarı işareti veren cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takmak ve kullanmak' maddesi gereğince 138 bin 172 TL idari para cezası uyguladı. Ayrıca, kamyonet trafikten 30 gün men edilip, araç sürücüsünün ehliyetine de 30 gün el konuldu.