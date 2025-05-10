Yığılca\'da Arıcılığa Destek Projesi

Düzce'nin Yığılca ilçesinde "Hayvan Genetik Kaynaklarının Yerinde Korunması" projesi hayata geçirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında, arıcılık yapan üreticilere destek sağlanacak.

Proje için oluşturulan ekip, projeye dahil olmak isteyen Yığılcalı arıcıların arılıklarını yerinde inceledi.

Değerlendirmeler sonucunda şartları sağlayan arıcılarla 5 yıllık sözleşme imzalandı. Sözleşmeyle Yığılca'daki arıcılara, sahip oldukları aktif arılı kovan başına ek destek ödemesi yapılacak. 2025 yılı destekleme miktarının ise ilgili tebliğin yayınlanmasıyla netleşeceği belirtildi.

Sözleşme çerçevesinde arıcılar, belirttikleri arı kolonisi sayısının altına düşmeyecek, yıllık kışlatma kayıplarını en fazla yüzde 10 seviyesinde tutarak mücbir sebepler dışında 5 yıl boyunca projeden ayrılmayacaklar.

İlçe Tarım Müdürü Ömer Çalışkan, proje sayesinde arıcıların yıllık besleme ve bakım maliyetlerinin neredeyse tamamının karşılanacağını kaydetti.

Çalışkan, projenin arıcılıkta profesyonelleşme ve kurumsallaşmanın artmasına önemli katkı sağlayacağını ifade etti.