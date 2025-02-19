Düzce'nin Yığılca ilçesinde belediye ekipleri, vatandaşlardan gelen talep üzerine sahipsiz hayvanları için çalışma başlattı.
Yığılca Belediyesi, özellikle okul bölgelerinde ailelere ve öğrencilere sahipsiz köpeklerin saldırdığına yönelik yapılan ihbarların ardından harekete geçti.
Ekipler, mahalle ve sokak aralarında yaptıkları çalışmalarla sahipsiz köpekleri toplamaya başladı.
Belirli periyotlarla toplanan hayvanlar, Düzce Belediyesi Hayvan Barınağı'na teslim ediliyor.
Son Dakika › Güncel › Yığılca'da Sahipsiz Hayvan Operasyonu - Son Dakika
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