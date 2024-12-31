ÇANAKKALE'de, yılbaşı akşamı görev yapan polisler, çocuklara sürpriz yaparak 'Müzeyyen Aslan Karagöz Oyunu'nu sergiledi.
Çanakkale'de yılbaşı akşamı görev yapan polisler, Merkez ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde çocuklarla eğlenceli anlar yaşadı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Fevzipaşa Mahallesi'ndeki çocuklara 'Müzeyyen Aslan Karagöz Oyunu' sergiledi. Mahalleye gelen polisler, çocuklar ile birlikte eğlenceli dakikalar geçirdi.
Haber - Kamera: Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,
Son Dakika › Güncel › Yılbaşı Akşamı Polislerden Çocuklara Sürpriz Gösteri - Son Dakika
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