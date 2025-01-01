Güngören'de yılbaşı gecesi evinin penceresinden dışarıya rastgele ateş eden şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı gecesi bir kişinin silahla evinin penceresinden dışarıya rastgele ateş ettiğine dair görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.
Kimliğini tespit edilen şüpheli E.Y.Ş, Güngören Merkez Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı.
Şüphelinin olayda kullandığı kurusıkı tabanca ile boş kovanlar da ele geçirildi.
Çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olduğu belirlenen zanlı hakkında, "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçundan işlem başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Yılbaşı Ateş Açan Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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