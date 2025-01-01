Yılbaşı Çekilişinde Antalya\'ya Büyük İkramiye Çıktı

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MİLLİ Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'nde 600 milyon liralık büyük ikramiyenin isabet ettiği çeyrek biletlerden birinin satıldığı Antalya'da, talihli merak konusu oldu. Dağıtım garantisi nedeniyle talihlilere 200'er milyon lira kazandıran 3 biletten birini satan 26 yıllık bayi Ali Çobanoğlu, "Talihli kendisini göstermek istemeyebilir ama en azından gelip bizimle tanışmasını ve kazandığı biletle bir fotoğraf çektirmek isterim" dedi.

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'nde 600 milyon liralık büyük ikramiye, '1052448' numaralı çeyrek bilete isabet etti. Büyük ikramiye, Antalya'nın Muratpaşa ilçesi, Bursa'nın Osmangazi ilçesi ve İzmir'in Bergama ilçesindeki bayilerden satılan fiziki biletlere çıktı. Çeyrek biletlerin sahipleri, dağıtım garantisi uygulaması kapsamında ikramiyenin eşit olarak 3'e bölünmesiyle 200'er milyon lira kazandı.

Büyük ikramiyenin isabet ettiği Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde talihli merak konusu oldu. Kazım Özalp Caddesi üzerinde talihliye şanslı numaraların bulunduğu bileti satan 26 yıllık bayi Ali Çobanoğlu, bileti kendisinin sattığının duyulmasının ardından yoğunluk yaşamaya başladı.

'KİM DİYE DÜŞÜNMEKTEN UYUYAMADIK'

Haberi gece saatlerinde aldığını söyleyen Ali Çobanoğlu, "Haberi alınca kendi adıma ve şehrimiz adına çok sevindim. Acaba talihli kim diye düşünmekten sabaha kadar uyuyamadık. Uzun zamandır Antalya'ya büyük ikramiyeye çıkmıyordu. Antalya'ya biletin çıkmasıyla 'çıkmıyor' algısını da ortadan kaldırmış olduk. Herkes 'ikramiye bana çıktı' diyor ama muhtemelen latife yapıyorlar. Kime çıktığını merak ediyoruz ama ihtiyaç sahibi veya istihdam sağlayacak birisine çıktıysa mutlu oluruz" dedi.

'BU BİLETİ BURADAN ALDIM' DESE YETERLİ

Talihliyle en azından tanışmak istediğini söyleyen Ali Çobanoğlu, "Talihli kendisini göstermek istemeyebilir ama en azından gelip bizimle tanışmasını ve kazandığı biletle bir fotoğraf çektirmek isterim. Bu işin uzun zamandır ekmeğini yiyorum. Benim gibi bu işten ekmek yiyen çok insan var. Bu işin ölmesini istemiyorum. Bu nedenle talihli gelip 'bu bileti buradan aldım' dese yeterli. Gelecek dönemler için bir umut olur. Bileti sattığımız için çok mutluyuz. Çok güzel tepkiler aldık sabahtan bu yana" diye konuştu.

'ANTALYA'YA ÇIKACAK GİBİ BİR HİS VARDI'

Talihlinin kim olduğunu çok merak ettiğini söyleyen Ali Çobanoğlu'nun eşi Ümmü Çobanoğlu ise "Büyük ikramiye çıkan bileti sattığımı duyunca çok mutlu oldum. Antalya'ya çıkması bizi çok sevindirdi. Bu yıl içimde, hep 'Büyük ikramiye Antalya'ya çıkacak' gibi bir his vardı. Çevremdekilere de söyledim. Birçoğu inanmıyordu. Buraya çıktığı için çok mutlu oldum" dedi.

'TALİHLİ 200 MİLYON LİRA ALACAK'

Büyük ikramiyenin uzun süre sonra Antalya'ya çıktığını belirten Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Sercan Çobanoğlu, "Biz bu haberi gece aldık ve uzun süre sonra şehrimize büyük ikramiye isabet etmesinden dolayı çok mutlu olduk. Muratpaşa bu konuda artık rüştünü ispat etmiş bir yer. Odamıza kayıtlı üyemizin sattığı bilete çıkmasından da çok sevinçliyiz. İkramiye dağıtım garantili olduğu için çeyrek bilet olmasına rağmen 600 milyon lira 3'e bölünerek dağıtılacak. Talihliler 200'er milyon lira alacak. İkramiyenin tamamının dağıtılacak olması bizi mutlu etti" diye konuştu.

'ACABA BANA MI ÇIKTI?'

Bayilerde yoğunluk yaşandığını söyleyen Çobanoğlu, "Biletin fiziki bilete çıkmış olması biz bayileri çok rahatlattı. Çünkü sürekli fiziki biletlere çıkmadığına dair sorulara maruz kalıyorduk. Şu anda herkes 'acaba bana mı çıktı' diye biletlerini kontrol ediyor. Bayilerde kuyruklar var. Satıştan fazla ödeme kuyruğu oluşuyor. Talih kuşu birisine kondu ama kime kondu bilmiyoruz. Bu işlerimizi hareketlendirir umarım" dedi.