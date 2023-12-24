Yılbaşı çiçeği kokina yoğun talep görüyor

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kırmızı tomurcuklu görüntüsüyle "yılbaşı çiçeği" olarak bilinen kokina, yeni yıl yaklaştıkça yoğun talep görüyor.

Halk arasında bereket ve uğur getirdiğine inanılan kokina çiçeği, yılbaşı öncesi Akyazı'daki çiçekçilerde yerini aldı.

Yeni yıl öncesi yoğun mesai harcayan çiçekçiler, kokinaları süslemesine göre 150 ila 500 lira arasında satıyor.

İlçede 15 yıldır çiçekçilik yapan Gülnaz Akyol, AA muhabirine, "yılbaşı çiçeği" olarak adlandırılan kokinanın evlere şans, huzur ve mutluluk getirdiğine inanıldığını söyledi.

"Bir yıl boyunca kırmızı rengi solmazsa, ev sahibi olunacağını söylüyorlar." diyen Akyol, "Her sene satılıyordu ama çiçekçilerde çok nadir oluyordu. Bu sene daha çok var. Gelip soranlar, telefonla ve internet üzerinden soranlar çok fazla." bilgisini paylaştı.

Akyol, buketin içine yüksek kesimlerden topladığı kozalakları da eklediğini belirterek, "Kozalak, kışı simgeleyen bitki. Yüksek kesimlerden kendim topladım, kurumuş limonlarla görsellik versin diye dekor amaçlı kullandım." dedi.