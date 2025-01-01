Yılbaşı Denetimleri: 150 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Yılbaşı Denetimleri: 150 Şüpheli Yakalandı

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İstanbul'da yılbaşı tedbirleri kapsamında 150 şüpheli yakalandı, 663 araca 3 milyon TL ceza kesildi.

01.01.2025 16:37
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(İSTANBUL) İstanbul Emniyeti'nin yılbaşı tedbirleri kapsamında yaptığı denetimlerde 150 aranan şüpheli yakalandı, 44 kişi gözaltına alındı. Ayrıca 663 araca toplamda 3 milyon 174 bin 908 TL cezai kesildi. Aramalarda tabanca, tüfek, fişek ve çeşitli uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Şube Müdürlükleri ve İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri katılımıyla, yılbaşı tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde, 86 bin 154 kişi sorgulandığı, 44 kişi gözaltına alındığı, 150 aranan şüpheli yakalandığı, 88 şüpheli adli ve idari işlemlerden toplam 225 bin 964 TL cezai işlem uygulandığı öğrenildi.

Denetimlerde 21 bin 721 araç kontrolü sağlandığı, 133 araç trafikten men edildiği, 663 araca toplamda 3 milyon 174 bin 908 TL cezai işlem uygulandığı, 754 umuma açık yerin kontrol edildiği, 17 umuma açık işyerine toplamda 65 bin TL cezai işlem uygulandığı ve 4 umuma açık işyeri kapatıldığı aktarıldı.

Öte yandan yapılan aramalarda 25 tabanca, 3 av tüfeği, 206 çeşitli ebatlarda fişek, 4 kesici delici alet, 20 kurusıkı tabanca, çeşitli uyuşturucu madde ile 75 kaçak sigara ve 287 litre de kaçak içki ele geçirildiği belirtildi.

Kaynak: ANKA

Politika, İstanbul, Güvenlik, 3-sayfa, Yılbaşı, Güncel, Son Dakika

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