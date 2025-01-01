Yılbaşı Gecesi Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Yılbaşı Gecesi Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Yılbaşı Gecesi Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yılbaşı gecesi iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı. Olayla ilgili 10 şüpheli gözaltına alındı.

01.01.2025 12:36  Güncelleme: 12:37
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SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, yılbaşı gecesi iki grup arasında çıkan kavgada bıçaklanan Bakır Şahan Saçaklı (21) yaşamını yitirdi, Nesrullah T. yaralandı. Kavgaya karışan 10 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, gece yarısına doğru Serdivan'daki bir alışveriş merkezinin yakınındaki kavşakta meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede tekme, yumruk ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Nesrullah T. ve Bakır Şahan Saçaklı, bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavga, polisin müdahalesiyle sonlandırıldı. Yaralılar Serdivan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahale sonrası Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Bakır Şahan Saçaklı, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Saçaklı'nın cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, Nesrullah T.'nin de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, kavgaya karıştıkları tespit edilen 10 kişiyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Yılbaşı Gecesi Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

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