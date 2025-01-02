Yılbaşı Gecesi Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yılbaşı gecesinde 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin 1 şüpheli tutuklandı.

Arabacıalanı Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezi civarında iki grup arasında çıkan kavgaya ilişkin gözaltına alınan A.O.G'nin, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Olay

Arabacıalanı Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezi civarında yılbaşı gecesinde iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirlerine bıçak ve delici aletlerle saldırmıştı.

Olayda yaralanan ve hastaneye kaldırılan Bakır Şahan S. (21), müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Diğer yaralı N.T'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilmişti.

Olaya ilişkin çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli A.O.G'yi (17) gözaltına almıştı.