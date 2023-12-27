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Yılbaşı öncesi denetimler yapıldı

TARIM ve Orman Bakanlığı ekipleri, yılbaşı öncesi 81 ilde market, kuru yemişçi ve restoranlara yönelik denetim gerçekleştirdi. Başkentte yapılan denetimlerde, ürünlerden numune alındı ve işletmelerde asgari teknik ve hijyenik koşullar kontrol edildi. Denetimler sonucunda 30,6 milyon TL civarında işletmelere idari yaptırım uygulandı ve 33 işletme hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

27.12.2023 - 22:03,
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TARIM ve Orman Bakanlığı ekipleri tarafından, yılbaşı öncesi 81 ilde market, kuru yemişçi ve restoranlara yönelik denetim gerçekleştirildi.

Başkentte denetimler, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı 320 kişilik ekiple yapıldı. Başkentin birçok noktasında yılbaşı öncesi kuru yemiş, unlu mamuller, beyaz et, alkollü ve alkolsüz içecek satış ve toplu tüketim yapılan restoranlar kontrol edildi. Bazı işletmelerde ürünlerden numune alındı. Numuneler incelenmek üzere laboratuvara götürüldü. Ürünlerin bandrolleri ve faturaları da kontrol edildi. İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz, işletmelerde asgari teknik ve hijyenik koşullar, fiziksel koşullar, ürünlerin izlenebilirliği, nereden geldiği, çalışanların hijyen belgesi, ürün etiket bilgileri olmak üzere Gıda Mevzuatı kapsamında denetimler yapıldığını söyledi. Korkmaz, bunun dışında nihai olarak içeriğini kontrol etmek amacıyla da ürünlerden numuneler aldıklarını belirtti.

'30,6 MİLYON TL YAPTIRIM UYGULANDI'

Korkmaz, 12 Eylül'den itibaren Ankara'da 30 bin, yılın tamamında da 103 bin civarında denetim yapıldığını, bu denetimlerde 6 bin 400 civarında uygunsuzluk tespit edildiğini belirtti. Denetimlerde, ürünlerden alınan 3 bin 750'nin üzerinde numunenin bakanlık yetkili laboratuvarlarda analiz edildiğini ve bunlarda da 320 civarında uygunsuzluk saptandığını söyleyen Korkmaz, Genel anlamda baktığımızda hem iş yeri şartlarının uygun olmaması, hem çıkan numunelerin uygunsuzluğu sebebiyle ilimizde 30,6 milyon TL civarında işletmelere idari yaptırım uygulandı. Ayrıca 33 işletme hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Denetimler etkin ve hızlı bir şekilde devam edecek. Zaman zaman ifade ediyoruz en büyük denetçi esasında tüketicidir. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak denetimleri biz sürekli yapıyoruz. Ancak tüketicimizden gelen talepler de bizim için son derece önemlidir. Tüketiciler satış noktalarında, tüketim noktalarında herhangi bir alışverişte bir sorunla karşılaştığı zaman bu talebi lütfen ALO 174 hattına ya da müdürlüklerimize bildirsinler. İlgili gıda kontrol görevlisi, derhal gidip gerekli yerde denetim yapar gerekiyorsa numune alır ifadelerini kullandı.

Yılbaşı öncesi denetimler yapıldı
Kaynak: DHA
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Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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