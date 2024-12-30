Yılbaşı Öncesi Sahte İçki Uyarısı - Son Dakika
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Yılbaşı Öncesi Sahte İçki Uyarısı

Yılbaşı Öncesi Sahte İçki Uyarısı

Çukurova Üniversitesi'nden Prof. Dr. Turgut Cabaroğlu, yılbaşı öncesi sahte içki tehlikesine dikkat çekerek, birçok sahte içkinin kozmetik alkol kullanılarak üretildiğini ifade etti. Son yıllarda alkollü içki fiyatlarının artmasıyla birlikte merdiven altı üretimin de arttığını belirtti.

30.12.2024 10:43  Güncelleme: 10:49
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ÇUKUROVA Üniversitesi (ÇÜ) Alkollü İçkiler Analiz Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı Müdürü ve Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turgut Cabaroğlu, yılbaşı öncesi sahte içki uyarısında bulunarak "Laboratuvarımıza gelen numunelerin içerik analizini yaptığımızda ağırlıklı olarak kozmetik sektöründe ve dezenfektan adı altında kullanılan alkollerin, alkollü içki üretiminde kullanıldığını görüyoruz" dedi.

Türkiye genelinde yılbaşı gecesi yaklaşırken sahte ve kaçak içkilere yönelik düzenlenen operasyonlarda yüklü miktarda ürün ele geçirildi. Adana bölgesinde ele geçirilen ürünlerin analize gönderildiği ÇÜ Alkollü İçkiler Analiz Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı Müdürü Prof. Dr. Turgut Cabaroğlu son yıllarda alkollü içki fiyatlarının artmasıyla, merdiven altı üretimin de arttığına dikkati çekti. Hijyenik olmayan koşullarda üretilen sahte içkilere özellikle dar gelirli kesimlerin, eğlence mekanlarının, otellerin ve bazı bayilerin ilgi gösterdiğinin altını çizen Prof. Dr. Turgut Cabaroğlu, bu durumun halk sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiğini ve vergi kayıplarına yol açtığını belirtti. Cabaroğlu, yılbaşı öncesi sahte içki konusunda uyarılarda da bulundu.

ORİJİNAL ŞİŞELER TOPLANIP PİYASAYA SÜRÜLÜYOR

Kasım ayından bu yana ülke genelinde 73 kişinin sahte içki zehirlenmesi yaşadığını ve 37'sinin hayatını kaybettiğini kaydeden Prof. Dr. Cabaroğlu, "Sahte içki, aslına benzetilerek yapılan; şekil, bileşim ve nitelik bakımından benzer görünen içkilerdir. Son bir yılda adli makamlardan sahte şüphesiyle laboratuvarımıza gelen numunelerin yüzde 90'ından fazlasının distile alkollü içki kategorisinde olduğunu görüyoruz. Rakı, viski ve votka gibi tüketimi yüksek distile içkilerde sahte üretimler sıkça karşımıza çıkmaktadır. Bu ürünler genellikle piyasada tüketilmiş orijinal şişelerin toplanıp yeniden doldurulmasıyla piyasaya sürülmektedir" diye konuştu.

ANALİZLERDE KOZMETİK ÜRETİMİNDE KULLANILAN ALKOLE RASTLANIYOR

Sahte içki analizlerinde özellikle kozmetik üretiminde kullanılan alkole rastladıklarını söyleyen Cabaroğlu, "Laboratuvarımıza gelen numunelerin içerik analizini yaptığımızda ağırlıklı olarak kozmetik sektöründe ve dezenfektan adı altında kullanılan alkollerin, sahte içki üretiminde kullanıldığını görüyoruz. Gıda alkolü kullanımında şu anda ciddi bir takip var ve numunelerde buna rastlamıyoruz. Ancak kozmetik sektöründe kullanılmak üzere üretilmiş olan denatüre edilmiş alkoller bir şekilde dolanıp sahte içki üretiminde kullanılıyor. En sık, kozmetik alkol üretiminde kullanılan iki maddeden biri olan tersiyer bütil alkol ile karşılaşıyoruz. Çok nadir metil alkol ile karşılaşıyoruz. Yılda 2-3 kez karşımıza çıkıyor ama etil alkol yerine metil alkol kullanıldığında da onun da sonucu ölüm oluyor. Kozmetik alkollerdeyse ABD'deki tersiyer bütil alkol üzerine yapılan çalışmalarda uzun vadede böbrek ve karaciğerde ciddi problemlere neden olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullandı.

PET ŞİŞE UYARISI

Özellikle Çukurova'da üretilen 'boğma' diye tabir edilen içkilerin yaygın satıldığını, sahte içkinin pet şişelerin içine konulması durumunda riskin daha da arttığını dile getiren Prof. Dr. Turgut Cabaroğlu şöyle devam etti:

"Bunlar kayıt dışı üretim oluyor. Su için üretilmiş pet şişelerin içerisine asit ya etil alkol konulduğunda burada migrasyon başlar. Yani plastiğin içerisindeki ftalat adlı kimyasal içkiye geçer. Uzun vadede bunları tükettiğinizde kansere kadar giden ciddi sağlık sorunlarına yol açar. Mevzuata göre bütün içkilerin satışı cam şişelerde yapılır. Bu plastik ambalajlardaki ürünleri kesinlikle almayınız."

Alkol tüketimi sonrası baş ağrısı, mide bulantısı, kusma ve ilerleyen aşamada körlüğe kadar giden belirtilerin görülmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini belirten Cabaroğlu, Şüpheli durumlarda ise Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ALO 174 hattına başvurulabileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Yılbaşı Öncesi Sahte İçki Uyarısı - Son Dakika

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