Yıldırım Cami Minaresini Yıktı

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YILDIRIM DÜŞEN CAMİNİN MİNARESİNİN BİR BÖLÜMÜ YIKILDI

Çanakkale ve ilçelerinde saat 16.30 sıralarında sağanak, dolu ve kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Sinekçi köyünde yıldırım düşen caminin minaresinin bir bölümü yıkıldı. Öte yandan köydeki bir ağaç ise yıldırım düşmesi sonucu 2'ye ayrıldı.

Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,