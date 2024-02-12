Yıldırım düşen ahırda 2 bin balya saman yandı - Son Dakika
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Yıldırım düşen ahırda 2 bin balya saman yandı

Yıldırım düşen ahırda 2 bin balya saman yandı

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Kirazlı köyünde bir ahıra yıldırım isabet etti ve saman balyaları alev aldı. Ahırın yandığını fark eden Hasan Dağlı, durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalara başladı. Ahırda bulunan hayvanlar son anda kurtarıldı ancak 2 bine yakın saman balyası yanarak kullanılamaz hale geldi. Maddi kaybın ne kadar olduğu henüz bilinmiyor.

12.02.2024 17:59
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AHIRA YILDIRIM DÜŞTÜ; 2 BİN BALYA SAMAN YANDI

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Kirazlı köyü Balaban mevkisindeki ahıra yıldırım isabet etti, saman balyaları alev aldı. Ahırın yandığını gören Hasan Dağlı, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu sırada Dağlı ve yakınları, ahırdaki 29 büyükbaş ve küçükbaşları saldı. İhbarla bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve Çanakkale Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ahıra yıldırım düştüğünü söyleyen Hasan Dağlı, "Bir anda alev aldı. Hayvanlarımızı son anda kurtardık. 2 bine yakın saman balyamız maalesef yandı. Maddi boyutunun ne olduğunu bilmiyoruz ama çok şükür canımıza zarar gelmedi. 45 yıllık birikimin yarısı gitti" dedi.

Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,

Kaynak: DHA

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