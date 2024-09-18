Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde çıkan yangında ev, ahır, samanlık ve tandır kullanılamaz hale geldi.
Direkli köyünde H.Ö'ye ait tandırda ekmek yapıldığı sırada yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler tandırın bitişiğinde bulunan samanlık, ahır ve eve sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürülürken ev, ahır, tandır ve samanlık kullanılamaz hale geldi.
Son Dakika › Güncel › Yıldızeli'nde Yangın: Ev ve Ahır Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?