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Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde yılbaşı yoğunluğu yaşanıyor.

Ilgaz Dağı'nın eteklerinde biri kızak pisti olmak üzere üç pist bulunan kayak merkezi, Çankırı ve Kastamonu başta olmak üzere çevre illerden çok sayıda günübirlik ziyaretçiyi ağırlıyor.

Merkeze gelen ziyaretçiler, sezonun açıldığı tek pist olan İstiklal Yolu pistinde snowboard ve kayak takımları ile kaydı.

Ensar Şenol, Yıldıztepe Kayak Merkezi'nin çok keyifli ve güzel aktiviteler yapılacak bir yer olduğunu söyledi.

Tatil olması dolayısıyla karın keyfini çıkarmak için geldiklerini anlatan Şenol, "Buranın doğası ve havası çok güzel. Arkadaşlarımızla hem karın keyfini çıkaralım hem de buranın havasını soluyalım istedik. Herkesin burayı görmesini tavsiye ederim." ifadesini kullandı.