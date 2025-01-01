Yılın İlk Bebeği Kerem Ali Doğdu

(İSTANBUL)- Yılın ilk bebeği Kerem Ali, İstanbul Esenler'de dünyaya geldi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kerem Ali'yi ziyaret etti.
Yeni yılın ilk bebeği Kerem Ali İstanbul Esenler'de doğdu. Bebeği ziyaret eden Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bebeğe altın taktı. Memişoğlu, "Allah bağışlasın. Allah vatana millete, annesine, babasına hayırlı evlat etsin. Bahtını iyi etsin inşallah" dedi.
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