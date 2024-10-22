Yılkı Atları Koruma Çağrısı

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Demokrat Parti Beypazarı İlçe Başkanı Enver Atak, yılkı atlarının küpelenerek kayıt altına alınması önerisinde bulundu.

Atak, gazetecilere yaptığı açıklamada, yılkı atlarının yaylalarda özgürce yaşayarak çoğaldığını, son dönemde bazı atların kimliği henüz tespit edilemeyen kişilerce yakalandığını ifade etti.

Yılkı atlarının "yaylaların gülü" olduğunu ifade eden Atak, şunları kaydetti:

"Yılkı atları, yüksek rakımlı bölgelerde yaşamlarını sürdürüyor. 8-10 atın geçtiğimiz günlerde yakalandığını öğrendik. Bu atlar, yaylalarda özgürce dolaşıyor. Kimseden ekmek AŞ istemiyor. Ama kendini bilmezler, bu atların üzerinden para kazanmanın derdinde. Doğa Koruma ve Mili Parklar Şefliği, zaman zaman bölgede doğal yaşam canlıları için sayımlar yapıyor. Bu atlar da sayılsın ve kulaklarına küpe takılsın. Kışın da doğal yaşam alanlarına ot, yem, saman bırakılsın. Bu atların yaylalarda korunması için herkese görev düşüyor. "