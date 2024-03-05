YKS Geç Başvuruları Başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru tarihini kaçıranlar için 2 gün sürecek geç başvuruların başladığını bildirdi.
Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
"8 ve 9 Haziran'da uygulanacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na geç başvuru süreci başladı. 5-7 Mart'ta gerçekleştirilecek başvurular, perşembe günü saat 23.59'da sona erecek. Adaylar başvurularını, Aday İşlemleri Sistemi, ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması veya ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla yapabilecek. Sınava girecek adaylarımıza şimdiden üstün başarılar diliyorum."
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İsrail istihbarat servisi MOSSAD'a bilgi aktardığı belirlenen 7 şüphelinin MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alındığını açıkladı. Yerlikaya, ülkemizde yürütülmek istenen casusluk faaliyetlerine izin vermeyeceklerini belirtti ve yakalanan şüphelilerin adalete teslim edileceğini söyledi. Operasyon sonucunda ruhsatsız silahlar, uyuşturucu madde, dinleme cihazı ve dijital materyallere el konuldu.
Afyonkarahisar'ın Osmangazi mahallesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralanırken, yaralılardan birinin durumu ciddiyetini koruyor. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Seçim çalışmaları için Tokat'a giden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve beraberindeki 3 kişi trafik kazası geçirdi. Hastaneden taburcu edilen Destici, sağlık durumu hakkında açıklama yaparak seçim süreci boyunca dizlik kullanacağını belirtti. Destici, kazanın seçimlerin kış aylarında yapılmasının zorluğunu gösterdiğini ifade etti.
Tunceli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Erzincan'da bulunan 3 bin 300 metre yüksekliğindeki Ergan Dağı'na kış tırmanışı gerçekleştirdi. Tunceli Dağcılık İl Temsilcisi Bülent Ak rehberlik etti. Tunceli'den araçla Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi'ne giden ekip, telesiyejle çıkış yaparak zirveye ulaştı. Katılımcılar, zirvede pankart açarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı ve ardından inişe geçti. Tırmanışı başarıyla tamamlayan sporcular, telesiyejle araçlarının bulunduğu noktaya geri döndü.
Moldova Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mihai Popşoi, Türkiye ile Moldova arasındaki ilişkilerin harika olduğunu belirterek, Türkiye'nin daha görünür olmasını istediklerini ve Türkiye'yi barış aktörü olarak takdir ettiklerini söyledi. Popşoi ayrıca, Ukrayna-Rusya Savaşı konusunda Ukrayna'nın cesareti ve fedakarlığı sayesinde güvende olduklarını ve Moldova'nın AB üyeliği sürecinde ilerlediğini ifade etti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı Metro Hattı'nın muhtemelen 10 Mart'ta, Arnavutköy ile İstanbul Havalimanı arası 14 kilometrelik metro hattının da bu ay içinde hizmete açılacağını duyurdu. Ayrıca, Ankara'da Nallıhan Kuş Cenneti'nin olduğu yerde Çayırhan Köprüsü ve Tüneli'nin de bu ay içinde açılacağı belirtildi. Irak ile Kalkınma Yolu Projesi'ne ilişkin görüşmelerin sürdüğü ve detayların Cumhurbaşkanı'nın ziyaretinde netleşeceği ifade edildi. Ayrıca, Zengezur Koridoru'nun Türkiye tarafında Dilucu-Iğdır-Kars Hattı'nın inşaatına bu sene başlanacağı bilgisi verildi.
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve beraberindeki büyükelçiler, Kayseri Ticaret Odası'nda düzenlenen program kapsamında Büyükşehir Belediyesi fuaye alanındaki fosil sergisini gezdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 7,5 milyon yıllık fosiller hakkında bilgi verirken, Avrupalı misafirler de fosillere hayran kaldıklarını dile getirdi. Büyükkılıç, ayrıca fosillerin sergileneceği bir fosil müzesi projesi üzerinde çalıştıklarını belirtti.
Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, Osmaneli'nde bulunan Kadın Kooperatifini ziyaret etti. Kadınların güçlendirilmesi ve tek çatı altında toplanması projesi kapsamında yapılan ziyarette üretim ve satış hakkında bilgi alındı.
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