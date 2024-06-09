YKS'nin ikinci oturumu AYT başladı - Son Dakika
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YKS'nin ikinci oturumu AYT başladı

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ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT), bugün saat 10.15'te başladı. Sınavda 160 soru yer alacak ve 180 dakika sürecek. AYT'ye 1 milyon 983 bin 766 aday katılacak. Yabancı Dil Testi (YDT) ise saat 15.45'te gerçekleştirilecek.

09.06.2024 11:24
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(ANKARA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) dün ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) ardından ikinci oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT), bugün saat 10.15'te başladı. 160 sorunun yer aldığı sınav, 180 dakika sürecek. Üçüncü oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise saat 15.45'te gerçekleştirilecek.

ÖSYM'nin düzenledği YKS'nin ikinci oturumu AYT, bugün saat 10.15'te başladı. 1 milyon 983 bin 766 adayın yarıştığı sınav, 180 dakika sürecek. AYT'de Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi'nde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testi'nde 40 soru, Matematik Testi'nde 40 soru, Fen Bilimleri Testi'nde 40 soru sorulacak, AYT oturumunda 6 bin 231 bina ve 112 bin 695 salon, YDT oturumunda ise bin 28 bina ve 11 bin 44 salon kullanılacak.

AYT'ye 8 bin 171, YDT'ye ise 988 engelli aday katılacak. Öğleden sonra saat 15.45'te gerçekleşecek olan Yabancı Dil Testi (YDT) Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak. 80 soru sorulacak ve 120 dakika süre verilecek. AYT'ye 1 milyon 983 bin 766 aday, aynı gün saat 15.45'te gerçekleşecek üçüncü ve son oturum olan YDT'ye ise İngilizceden 218 bin 316, Arapçadan 5 bin 717, Almancadan 2 bin 849, Fransızcadan bin 172, Rusçadan 760 kişi olmak üzere toplam 228 bin 814 aday katılacak.

ANKA Haber Ajansı, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kampüsü'nde sınava girecek olan AYT adaylarını görüntüledi. YKS maratonunun ikinci oturumu olan AYT'de girecek olan adaylar, sınavın yapılacağı kampüse sınava giriş belgeleri ve kimlikleri kontrol edilerek alındı. Adayların yanlarında yalnızca üzerinde etiket bulunmayan su şişesi bulundurmalarına izin verildi.

Bir öğrenci sınav binasına girdikten sonra kimlik kartını unutuğunu farkedip koşarak geri çıktı. Dışarıda bekleyen ailesinden kimliğini alarak tekrar binaya girdi.

ÖSYM takvimine göre YKS sonuçları, 17 Temmuz'da açıklanacak. Üniversiteli adayları, 2024 YKS sonuçlarını TC. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.

Kaynak: ANKA

Ösym, YDT, AYT, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YKS'nin ikinci oturumu AYT başladı - Son Dakika

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