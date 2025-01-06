YÖK, Suriye ile Tecrübesini Paylaşmaya Hazır - Son Dakika
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YÖK, Suriye ile Tecrübesini Paylaşmaya Hazır

YÖK, Suriye ile Tecrübesini Paylaşmaya Hazır

YÖK Başkanı Özvar, Türkiye'nin yükseköğretim tecrübesini Suriye ile paylaşmak için görüşmeler yapıyor.

06.01.2025 11:48
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Türkiye'nin yükseköğretim tecrübesini Suriye ile paylaşmaya hazır olduklarını söyledi.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesini (İKÇÜ) ziyaret eden Özvar, Rektör Prof. Dr. Saffet Köse ile görüştü.

Üniversitenin senato toplantısına katılan Özvar, Yükseköğretim Kurulunun temel amacının Türkiye'nin iktisadi gelişmesi için gerekli nitelikli insan gücünü yetiştirmek olduğunu belirterek, Türk üniversitelerinin yetiştirdiği öğrencilerle kalkınmada önemli roller üstlendiğini söyledi.

Prof. Dr. Özvar, gençlerin kas gücünün yanında beyin gücüyle de ekonomiyi sırtladığını ifade ederek, "Üniversitelerimiz yetiştirdiği insan gücüyle, gençlerle sadece iktisadi gelişmemize katkıda bulunmuyor, aynı zamanda en az onun kadar akademik personeli, bilim insanlarıyla ihtiyaç duyduğu bilim ve teknolojide fevkalade önemli gelişmeler gerçekleştiriyorlar." diye konuştu.

Türk üniversitelerinin uluslararası öğrenci ve öğretim elemanlarınca da tercih edildiğini anlatan Özvar, şöyle konuştu:

"Türkiye'deki üniversitelerimiz sadece ülkenin ekonomik kalkınmasına, insanımızın gelişmesine değil, en az bunun kadar ülkemizin üniversitelerine teveccüh eden uluslararası öğrencilerin gelişmesine de hep beraber önemli katkılar sağlamakta ve çok sayıda uluslararası öğrencinin gelişmesine, yetiştirilmesine emek harcamaktadır. Üniversitelerimiz, bütün dünya uluslarının öğrencilerine hizmet vermektedir. Üniversitelerimizde araştırma, geliştirme kapasitesi ve kalitesi arttıkça uluslararası öğrenciler ve uluslararası öğretim elemanları da üniversitelerimize teveccüh etmeye başlamıştır."

-"Suriyeli kardeşlerimizle çalışmalarımız olacaktır"

Özvar, Yükseköğretim Kurulunun tecrübesinin Suriye'deki yükseköğretim kurulu ile paylaşılması için görüşmeler olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Suriye'de inşallah halkın teveccüh edeceği bir demokratik düzen inşa edilecektir. Orada eski rejimden kaynaklanan yükseköğretime ilişkin muhtelif sıkıntılar yaşanmıştır. Yükseköğretim Kurulu, üniversiteler olarak, komşu, dost Suriyeli kardeşlerimizle çalışmalarımız olacaktır. Mevkidaşlarımızla yapacağımız karşılıklı istişareler neticesinde Yüksek Öğretim Kurulu, Türkiye'nin yükseköğretim tecrübesini Suriyeli kardeşlerimizle paylaşmaya hazırdır. Bu konuda temaslarımız devam etmektedir. İnşallah orada da üniversitelerimizin kalkınmasına, gelişmesine Türkiye olarak destek vereceğiz. Bu konuda meslektaşlarımızla temas halindeyiz. Diğer bütün ülkelere nasıl barış ve dostluk, kardeşlik çerçevesinde destek veriyorsak Suriye'deki kardeşlerimize, dostlarımıza, komşularımıza da her türlü desteği, yükseköğretim alanında vereceğimizi buradan kamuoyuyla paylaşmak isterim."

İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Köse de üniversite hakkında bilgi vererek, 2010 yılında kurulan üniversitenin akademik dünyaya yön ve ilham veren ekol bir üniversite olma hedefine emin adımlarla ilerlediğini ifade etti.

Kaynak: AA

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