Yol Çalışmaları Nedeniyle Trafik Düzenlemeleri - Son Dakika
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Yol Çalışmaları Nedeniyle Trafik Düzenlemeleri

Karayollarında yapım ve bakım çalışmaları nedeniyle bazı yollar yavaşlayacak ve şeritler kapanacak.

11.02.2025 08:46
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Bursa Batı- Karacabey kavşakları 7-15. kilometrelerinde TEKNOSAB Kavşağı yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle otoyolun İzmir ve İstanbul istikametlerinde çalışma programına göre bazı şeritler trafiğe kapatılıyor.

Denizli- Serinhisar yolunun 30-33. kilometrelerindeki kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Ankara- Kırıkkale yolunun 14-17. kilometrelerinde Metin Aytekin Köprülü Kavşağı'ndaki yapım çalışmaları dolayısıyla Ankara-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yolundan kontrollü sürdürülüyor.

Hasdal-Kemerburgaz yolunun Hasdal Metro Durağı mevkisinde yaya üst geçidi yapım çalışması nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde her iki istikamette sol şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer şeritlerden izin veriliyor.

Kırşehir-Kırıkkale yolunun 69-72. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.

İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 7-8. kilometrelerindeki heyelan dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Seydikemer- Söğüt yolunun 3-4. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Zara-İmranlı-Kızıldağ yolunun 21-23. kilometrelerindeki toprak işleri, sanat yapıları ve üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım Zara-İmranlı istikametinden sürdürülüyor.

Adıyaman- Şanlıurfa yolunun 26-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Trabzon- Gümüşhane il sınırı-Torul-Gümüşhane yolunun 18-25. kilometrelerindeki Kürtün Kavşağı, Köprübaşı ile Torul tünellerinin her iki yönündeki tüplerinde elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması nedeniyle saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yol Çalışmaları Nedeniyle Trafik Düzenlemeleri - Son Dakika

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