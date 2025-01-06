Yol Verme Tartışması Kanlı Bitti

İzmir'in Bayraklı ilçesinde yol verme tartışmasında yabancı uyruklu bir kişi yaralandı, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Bayraklı Fuat Edip Baksi Mahallesi 1629 sokakta M.H.(22) otomobille seyir halindeyken başka bir otomobildeki kişilerle yol verme tartışması yaşadı.
M.H. ile araçlarından inen kişiler arasında kavga çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda M.H'yi 4 yerinden bıçakla yaralayan şüpheli ya da şüpheliler olay yerinde kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan M.H. İzmir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler kamera ve saha çalışmaları sonrasında olaya karışan 4 şüphelinin kimliklerini belirledi.
Ekipler bir gün sonra düzenledikleri operasyonla A.C.F. (22), İ.Z. (19), M.Y. (25) ve E.Y'yi (22) gözaltına aldı.
Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde 2 otomobilden inen 4 kişinin M.H'nin bulunduğu otomobile yöneldiği ve kavga ettikleri görüldü.
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