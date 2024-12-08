Yolcular Balıkçı Tekneleriyle Taşınıyor

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YOLCULAR BALIKÇI TEKNELERİYLE TAŞINIYOR

Artvin'in Arhavi ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu'nun heyelan sonucu ulaşıma kapanması nedeniyle Rize-Artvin Havalimanı'ndaki yolcular, bölgedeki balıkçı tekneleriyle denizden taşınıyor. Rize Fındıklı Kıyıcık Limanı'ndan alınan yaklaşık 100 kişi, heyelanlı bölge denizden teknelerle geçirilerek, Arhavi Liman'ına taşındı. Teknelere Sahil Güvenlik ekipleri de eşlik ediyor.

Fındıklı Balıkçı Kooperatifi Başkanı Zeki Özdemir, "Heyelan olunca yollar kapandı. Devletimiz tüm imkanlarıyla seferber oldu. Bizde burada Rize'den Artvin tarafına gidecek olan yolcuları ücretsiz olarak teknelerle taşıyoruz" dedi.

Mehmet Can PEÇE/ARTVİN,