Yolda Bakım ve Onarım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Yolda Bakım ve Onarım Çalışmaları Devam Ediyor

09.07.2025 08:20
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Karayollarında çeşitli kesimlerde bakım-onarım yapılıyor, sürücülerin dikkatli olması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Doğu-Bolu Batı kavşakları 9-12. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım, diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Liman-Sevindikli kavşakları 14-16. kilometrelerinde İstanbul- Ankara istikametindeki yol bakım-onarım çalışması sebebiyle bant aktarımı yapılıyor. Bu kesimde ulaşım, Ankara-İstanbul istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

TAG Otoyolu'nun Adana Doğu-Misis kavşakları 6-9. kilometrelerindeki üst yapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Aydın Denizli Otoyolu'nun 13-21. kilometrelerinde yürütülen üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Aydın istikameti araç trafiğine kapatılarak, ulaşım Denizli istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Polatlı- Yunak yolunun 10-24. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışması sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kırşehir-Ankara yolunun 0-5. kilometrelerindeki çalışmalar dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Konya-Karaman- Ereğli çevre yolunun 13-14. kilometrelerindeki Kaşınhanı Köprülü Kavşağı'nın bakım-onarım çalışmaları nedeniyle Çumra-Karaman yönüne gidecek sürücülerin servis yolunu kullanması gerekiyor.

Bozüyük-Bilecik- Mekece yolunun 7-11. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle Bilecik-Bozüyük istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Diyarbakır- Mardin yolunu 8-12. kilometreleri yol çalışmaları dolayısıyla trafiğe kapatılarak, ulaşım sağ platformdan çift yönlü sürdürülüyor.

Hopa-Borçka yolunun 5. kilometresindeki T1, T2 ve Cankurtaran tünellerindeki elektrik, elektronik sistemleri bakım-onarım çalışması nedeniyle bölünmüş yolun Hopa-Borçka yönündeki tüneller trafiğe kapatıldı. Ulaşım, Cankurtaran geçidinden iki yönlü devam ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yolda Bakım ve Onarım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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