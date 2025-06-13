Yolda Çalışmalar Devam Ediyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu'nun Bahçe- Nurdağı kavşakları 16-18. kilometrelerinde derz değişimi ve üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım Gaziantep- Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

İzmir- Aydın Otoyolu'nun (Aydın Çevre Otoyolu) İzmir-Aydın istikametinde bazı şeritler üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle 30 Haziran'a kadar trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım sağ şerit ve emniyet şeridinden sürdürülüyor.

Düzce- Akçakoca yolunun 16-17. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan kontrollü gerçekleştiriliyor.

Sarayköy- Denizli yolunun 13-14. kilometrelerinde Babadağ Kavşak Köprüsü'ndeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kırşehir- Ankara yolunun 44-46. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Bozüyük-Bilecik- Mekece yolunun 50-57. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Seydikemer- Söğüt yolunun 0-6. ve Kangal-Alacahan- Hekimhan yolunun 16-24. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.

Malatya-Gölbaşı yolunun 0-5. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Giresun- Gümüşhane il sınırı-Kürtün- Torul yolunun 26. kilometresindeki heyelan dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.