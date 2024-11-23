Yolda Kalan Yolcular Halay Çekerken

BOLU- Ankara arasında yoğun kar yağışı nedeniyle otobüsleri yolda kalan yolcular, kurtarılmayı beklerken halay çekti. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Ülke genelinde bazı bölgelerde kar yağışı etkili olurken, araçlar yolda kaldı. Bolu- Ankara arası Cankurtaran mevkisinde otobüsleri yolda kalan yolcular, kurtarılmayı beklerken halay çekti. Ortaya renkli görüntüler çıkarken, o anlar ise diğer yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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