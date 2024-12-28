Yolun Karşısına Geçerken Kamyon Çarpan Kadın Hayatını Kaybetti

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KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Dilek Genç'e (43), kamyon çarptı. Genç hayatını kaybetti, şoför Coşkun U. tutuklandı.

Kaza, dün saat 12.00 sıralarında Gebze ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'ndeki kavşakta meydana geldi. Akraba ziyaretinin ardından Darıca ilçesindeki evine gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Dilek Genç'e, Coşkun O.'nun kullandığı 16 AUB 165 plakalı kamyon çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Genç, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Dilek Genç, kurtarılamadı. Gözaltına alınan Coşkun O. işlemleri sonrası tutuklanırken, Genç'in cenazesi bugün Gebze ilçesinde kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Haber: Erol POLAT/GEBZE(Kocaeli),