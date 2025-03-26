Yönetmen İlker Canikligil Gözaltında - Son Dakika
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Yönetmen İlker Canikligil Gözaltında

İlker Canikligil, sosyal medya paylaşımı nedeniyle 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla gözaltına alındı.

26.03.2025 18:52
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Haber: Edda SÖNMEZ

(İSTANBUL) Bir paylaşımı nedeniyle gözaltına alınan yönetmen İlker Canikligil "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla, tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, dün yaptığı açıklamada yönetmen İlker Canikligil'in gözaltı haberini şu açıklama ile duyurmuştu:

"Bir sosyal medya platformunda bir kullanıcının 'Dostlarım bu adamlara boş yere laf anlatmaya çalışmayın. Siyasal İslam yok sayılmalı ve peyderpey yok edilmelidir. Ciddiye alınacak bir tarafı yoktur.' şeklindeki söylemleri üzerine, paylaşımı yaptığı tespit edilen İ.C.(53) isimli şahıs 25.03.2025 tarihinde yakalanmıştır. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs TCK 214/1 (Suç İşlemeye Tahrik) ve TCK 216/1 (Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Etme veya Alenen Aşağılama) suçlarından 26.03.2025 günü adli makamlara sevk edilecektir."

Geceyi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde geçiren Canikligil, öğle saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Cangikligil, savcılık ifadesinin ardından tutklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Kaynak: ANKA

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