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Antalya'da Muratpaşa Belediyesince düzenlenen Yöreler Renkler Festivali, başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bu yıl 8'incisi düzenlenen festival kapsamında 72 dernek tarafından Atatürk Kent Meydanı'nda kurulan stantlarla yöresel lezzetler, el sanatları, doğal ve tarihi güzellikler tanıtıldı.

Festivalin açılış etkinlikleri kapsamında Halk Dansları Topluluğu'nun gösterisinin ardından sanatçılar Ali Ateş, Mevlüt Ahıskalı ve Uğur Önür sahne aldı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, ilçede dünyanın dört bir yanından gelen insanların barış içinde yaşadığını belirtti.

Muratpaşa'daki bu barış iklimini dünyaya yaymak, paylaşmak, ve örnek göstermenin çok kıymetli olduğunu kaydeden Uysal, bu ortamın ilçeyi daha güçlü, renkli ve yaşanılası bir yer yaptığını vurguladı.