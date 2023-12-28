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Yozgat'ın Akdağmadeni Belediyesi, Güneş Enerji Santrali ile Kendi Elektriğini Üretecek - Son Dakika
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Yozgat'ın Akdağmadeni Belediyesi, Güneş Enerji Santrali ile Kendi Elektriğini Üretecek

Akdağmadeni Belediyesi, tükettiği elektrik enerjisini karşılamak ve gelir elde etmek amacıyla bir Güneş Enerji Santrali kurma çalışmalarına başladı. Belediye Başkanı Nezih Yalçın, 1,2 megawatt gücünde olacak GES'in inşaat çalışmalarının yakında başlayacağını belirtti. GES'ten elde edilecek enerjiyle belediyenin ihtiyacı karşılanacak ve fazlası satılarak gelir elde edilecek. Bu proje, belediyenin enerji maliyetlerini düşürerek kendi enerjisini üreten bir belediye olmasını sağlayacak.

Yozgat\'ın Akdağmadeni Belediyesi, Güneş Enerji Santrali ile Kendi Elektriğini Üretecek
28.12.2023 - 16:51,
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Yozgat'ın Akdağmadeni Belediyesi, tükettiği elektrik enerjisini Güneş Enerji Santrali'nden (GES) sağlayacak.

Belediye Başkanı Nezih Yalçın, 24 dönüm alan üzerine kurulacak GES için çalışmaların başladığını söyledi.

Kurulacak GES'in 1,2 megawatt gücünde olacağını belirten Yalçın, "İhale süreci tamamlan GES için müteahhit firma ile sözleşme imzalanarak yer teslimi yapıldı. Önümüzdeki günlerde de inşallah inşaat çalışması başlayacak." dedi.

GES'ten belediyenin ihtiyacı olan elektrik enerjisinin karşılanacağını fazlasının ise satılarak belediye gelir sağlanacağını aktaran Yalçın, şöyle konuştu:

"Göreve geldiğimiz günden itibaren ilçemize kazandırdığımız en büyük yatırımların başında olacak bu projede kurulum çalışmalarımıza başlıyoruz. Akdağmadeni Belediyesi olarak uzun zamandır planlamasını yaptığımız projeyle kendi enerjisini kendisi üreten bir belediye konumuna geliyoruz. Böylelikle en büyük giderlerimizden olan enerji maliyetlerini düşüreceğiz."

Kaynak: AA
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