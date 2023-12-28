Yozgat\'ın Akdağmadeni Belediyesi, Güneş Enerji Santrali ile Kendi Elektriğini Üretecek

Yozgat'ın Akdağmadeni Belediyesi, tükettiği elektrik enerjisini Güneş Enerji Santrali'nden (GES) sağlayacak.

Belediye Başkanı Nezih Yalçın, 24 dönüm alan üzerine kurulacak GES için çalışmaların başladığını söyledi.

Kurulacak GES'in 1,2 megawatt gücünde olacağını belirten Yalçın, "İhale süreci tamamlan GES için müteahhit firma ile sözleşme imzalanarak yer teslimi yapıldı. Önümüzdeki günlerde de inşallah inşaat çalışması başlayacak." dedi.

GES'ten belediyenin ihtiyacı olan elektrik enerjisinin karşılanacağını fazlasının ise satılarak belediye gelir sağlanacağını aktaran Yalçın, şöyle konuştu:

"Göreve geldiğimiz günden itibaren ilçemize kazandırdığımız en büyük yatırımların başında olacak bu projede kurulum çalışmalarımıza başlıyoruz. Akdağmadeni Belediyesi olarak uzun zamandır planlamasını yaptığımız projeyle kendi enerjisini kendisi üreten bir belediye konumuna geliyoruz. Böylelikle en büyük giderlerimizden olan enerji maliyetlerini düşüreceğiz."