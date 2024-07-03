Yozgat'ta Asansör Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Yozgat'ta Asansör Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Yozgat'ın Bahçeşehir Mahallesi'nde meydana gelen asansör kazasında, arızalanan asansörün kapısı açıkken düşmesi sonucu Hülya Uçar isimli bir kişi hayatını kaybetti. Olayda 1'i çocuk 3 kişi ise kurtarıldı. Soruşturma başlatıldı.

03.07.2024 09:50
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YOZGAT'ta arızalanan asansörün kapısı açıkken düşmesi sonucu iki kat arasında sıkışan Hülya Uçar (57), olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, saat 22.00 sıralarında, kent merkezi Bahçeşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesiyle birlikte 6 katlı apartmanın 2'nci katına çıkan Hülya Uçar, asansörden indiği sırada kabin alt kata düştü. İki kat arasında sıkışan Uçar, olay yerinde hayatını kaybetti. Asansörde bulunan yakınlarının haber vermesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Asansörde mahsur kalan 1'i çocuk 3 kişi alt kat asansör kapısı açılarak kurtarıldı. İtfaiye ekibinin çalışmalarıyla sıkıştığı yerden çıkartılan Uçar'ın cenazesi ise Yozgat Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yozgat\'ta Asansör Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Yozgat'ta Asansör Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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