Yozgat'ta Bıçaklı Saldırı: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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Yozgat'ta Bıçaklı Saldırı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Yozgat\'ta Bıçaklı Saldırı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde düğünde alkolün etkisiyle bıçakla saldıran Zeki Y., Furkan Ünal'ı öldürdü ve 2 kişiyi yaraladı. Zanlı tutuklandı.

17.08.2024 16:11
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YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde bıçakla saldırdığı Furkan Ünal'ı (14) öldürüp, 2 kişiyi de yaralayan Zeki Y. (17) tutuklandı. Zeki Y.'nin, 1 kişiyi bıçakladığı düğün yerinden kaçarken karşısına çıkan Furkan Ünal ve E.G.'ye de alkolün etkisiyle sebepsiz yere saldırdığı öğrenildi.

Huzur Sitesi'nde önceki gün yapılan düğünde alkolün etkisinde bulunan Zeki Y., davetlilerden M.Y. (61) ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Üzerinde bulunan bıçakla M.Y.'yi yaralayıp düğün yerinden kaçan Zeki Y., yolda karşılaştığı Furkan Ünal ve E.G.'ye de bıçakla saldırdı. Bu kişileri de bıçakla yaralayan Zeki Y., koşarak uzaklaştı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Furkan Ünal, buradan da Yozgat Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak Ünal, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayın ardından Zeki Y., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheli polisteki ifadesinde, Furkan Ünal ve E.G.'yi tanımadığını, alkolün etkisiyle bıçakladığını söyledi. Furkan Ünal'ın cenazesi, dün akşam Gedikhasanlı köyünde toprağa verilirken, Zeki Y. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olaya ilişkin Yozgat Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"15 Ağustos 2024 günü saat 21.10 sıralarında, Sorgun ilçemizde bulunan bir site içerisinde yapılan düğünde; alkol etkisinde bulunan Zeki Y., aralarında çıkan tartışma sebebiyle bir şahsı olay yerinde bıçakla hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralayarak kaçmıştır. Yapılan ihbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, olay yerinden kaçan şüphelinin aranmasına başlanmıştır. Tespit edilen kamera görüntülerine göre; şüphelinin ilk olaydan kısa süre sonra cadde üzerinde karşılaştığı 2 çocukla kısa süre karşılıklı konuştukları ve akabinde onları da yaralayarak kaçtığı tespit edilmiş, kısa süre sonra saklandığı yerde suç aleti ile birlikte yakalanmış ve adli mercilerce tutuklanarak Çocuk ve Gençlik Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilmiştir. Maalesef cadde üzerinde yaralanan çocuklarımızdan 1'i hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Olayda 1'i çocuk olmak üzere 2 vatandaşımız hayati tehlikesi bulunmayacak şekilde yaralanmıştır. Olay hakkında adli soruşturma devam etmekte olup konu titizlikle takip edilmektedir."

Kaynak: DHA

Furkan Ünal, 3-sayfa, Sorgun, Yozgat, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yozgat'ta Bıçaklı Saldırı: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika

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