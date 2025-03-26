Yozgat'ta Sakal-ı Şerif'e Yoğun İlgi

En çok 'Sakal-ı Şerif' bulunan 4'üncü il Yozgat

Tarihi Çapanoğlu Büyük Camii'nde ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'e vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

YOZGAT - Türkiye'de en çok Sakal-ı Şerifi bulnan 4'üncü il olan Yozgat'ta Kadir Gecesi dolayısıyla Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.

Türkiye'deki camilerde bulunan 1818 adet Sakal-ı Şerif'ten 422'sinin İstanbul, 153'ünün Bursa, 98'inin İzmir, 97'sinin ise Yozgat'ta olduğu öğrenildi.

İlk olarak Tarihi Çapanoğlu Büyük Camii'nde ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'i görmek için vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. İl Müftülüğü tarafından Yozgat genelindeki camilerde de Sakal-ı Şerifler ziyarete açıldı. Türkiye'de en çok Sakal-ı Şerifin yer aldığı Yozgat'ta Kadir Gecesi nedeniyle ikindi namazı sonrasında vatandaşlar camilerde Sakal-ı Şerif ziyaretinde bulundu. Hazreti Peygamberin bu kutsal emaneti camilerde erkeklere ve kadınlara ayrı ayrı ziyarete açıldı.

Sakal-ı Şerif'i ziyaret eden Recep Kılıç, "Ramazan'ı Şerif'imiz tüm İslam alemine hayırlı ve mübarek olsun. İnşallah bugün Kadir Gecemizi idrak edeceğiz. Şu anda Türkiye'de en çok Sakal-ı Şerif'in olduğu il Yozgat'tır" dedi.

Adil Türkekul ise, "Kandiliniz mübarek olsun, Sakal-ı Şerif'imiz Çapanoğlu Büyük Cami'nde ziyarete açıldı. Biz de ziyaret ettik. Allah razı olsun" diye konuştu.

Yozgat il genelinde 98 Sakal-ı Şerif bulunurken, bunlardan 65 tanesi Yozgat il merkezinde ve bağlı köylerde bulunan camilerde ziyarete açıldı.