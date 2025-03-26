Yozgat'ta Sakal-ı Şerif'e Yoğun İlgi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yozgat'ta Sakal-ı Şerif'e Yoğun İlgi

Kadir Gecesi dolayısıyla Yozgat'ta açılan Sakal-ı Şerif'e vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

26.03.2025 18:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

En çok 'Sakal-ı Şerif' bulunan 4'üncü il Yozgat

Tarihi Çapanoğlu Büyük Camii'nde ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'e vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

YOZGAT - Türkiye'de en çok Sakal-ı Şerifi bulnan 4'üncü il olan Yozgat'ta Kadir Gecesi dolayısıyla Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.

Türkiye'deki camilerde bulunan 1818 adet Sakal-ı Şerif'ten 422'sinin İstanbul, 153'ünün Bursa, 98'inin İzmir, 97'sinin ise Yozgat'ta olduğu öğrenildi.

İlk olarak Tarihi Çapanoğlu Büyük Camii'nde ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'i görmek için vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. İl Müftülüğü tarafından Yozgat genelindeki camilerde de Sakal-ı Şerifler ziyarete açıldı. Türkiye'de en çok Sakal-ı Şerifin yer aldığı Yozgat'ta Kadir Gecesi nedeniyle ikindi namazı sonrasında vatandaşlar camilerde Sakal-ı Şerif ziyaretinde bulundu. Hazreti Peygamberin bu kutsal emaneti camilerde erkeklere ve kadınlara ayrı ayrı ziyarete açıldı.

Sakal-ı Şerif'i ziyaret eden Recep Kılıç, "Ramazan'ı Şerif'imiz tüm İslam alemine hayırlı ve mübarek olsun. İnşallah bugün Kadir Gecemizi idrak edeceğiz. Şu anda Türkiye'de en çok Sakal-ı Şerif'in olduğu il Yozgat'tır" dedi.

Adil Türkekul ise, "Kandiliniz mübarek olsun, Sakal-ı Şerif'imiz Çapanoğlu Büyük Cami'nde ziyarete açıldı. Biz de ziyaret ettik. Allah razı olsun" diye konuştu.

Yozgat il genelinde 98 Sakal-ı Şerif bulunurken, bunlardan 65 tanesi Yozgat il merkezinde ve bağlı köylerde bulunan camilerde ziyarete açıldı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Kadir Gecesi, Türkiye, Güncel, Kültür, Yozgat, Yaşam, Cami, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yozgat'ta Sakal-ı Şerif'e Yoğun İlgi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Papa Franciscus hastanede iki kez ölümden döndü Papa Franciscus hastanede iki kez ölümden döndü
Bir Gece Masalı dizisinde şaşırtan ayrılık Bir Gece Masalı dizisinde şaşırtan ayrılık!
Yeraltı dünyasına bir darbe daha ’Dayı’ yakalandı Yeraltı dünyasına bir darbe daha! 'Dayı' yakalandı
Güney Kore’de orman yangınlarında 18 kişi hayatını kaybetti Güney Kore'de orman yangınlarında 18 kişi hayatını kaybetti
Kırmızı et üreticileri yeniden sıkı takibe alındı Kırmızı et üreticileri yeniden sıkı takibe alındı
TBMM’de “paçavra“ gerginliği DEM Partili Sırrı Sakık’ın açtığı bayrak ortalığı karıştırdı TBMM'de "paçavra" gerginliği! DEM Partili Sırrı Sakık'ın açtığı bayrak ortalığı karıştırdı
MHP’li İsmail Özdemir: Bahçeli, bayram sonrası mesaisine başlayacak MHP'li İsmail Özdemir: Bahçeli, bayram sonrası mesaisine başlayacak
Selahattin Demirtaş’ın avukatı tarih verdi: Bayramda aramızda inşallah Selahattin Demirtaş'ın avukatı tarih verdi: Bayramda aramızda inşallah
Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu
İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi
Kırmızı et üreticileri yeniden sıkı takibe alındı Kırmızı et üreticileri yeniden sıkı takibe alındı

23:47 TBMM’de “paçavra“ gerginliği DEM Partili Sırrı Sakık’ın açtığı bayrak ortalığı karıştırdı TBMM'de "paçavra" gerginliği! DEM Partili Sırrı Sakık'ın açtığı bayrak ortalığı karıştırdı
22:48 MHP’li İsmail Özdemir: Bahçeli, bayram sonrası mesaisine başlayacak MHP'li İsmail Özdemir: Bahçeli, bayram sonrası mesaisine başlayacak
22:16 Selahattin Demirtaş’ın avukatı tarih verdi: Bayramda aramızda inşallah Selahattin Demirtaş'ın avukatı tarih verdi: Bayramda aramızda inşallah
20:42 Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu
18:47 İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi
09:23 Kırmızı et üreticileri yeniden sıkı takibe alındı Kırmızı et üreticileri yeniden sıkı takibe alındı
09:21 Güney Kore’de orman yangınlarında 18 kişi hayatını kaybetti Güney Kore'de orman yangınlarında 18 kişi hayatını kaybetti
09:19 Yeraltı dünyasına bir darbe daha ’Dayı’ yakalandı Yeraltı dünyasına bir darbe daha! 'Dayı' yakalandı
09:13 Bir Gece Masalı dizisinde şaşırtan ayrılık Bir Gece Masalı dizisinde şaşırtan ayrılık!
09:09 Papa Franciscus hastanede iki kez ölümden döndü Papa Franciscus hastanede iki kez ölümden döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2025 00:29:31. #7.12#
SON DAKİKA: Yozgat'ta Sakal-ı Şerif'e Yoğun İlgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement