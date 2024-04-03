YSK'nın Van kararı sonlandırdı

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, YSK'nın Van kararı hakkında, "Van ilimizdeki belediye başkanı seçimi ile ilgili 1 Nisan günü zuhur eden cinnet hali durumu, YSK verdiği isabetli kararla sonlandırdı" açıklamasını yaptı.
"YÜKSEK KURULU VE ÜYELERİ İÇTENLİKLE KUTLUYORUM"
Van İl Seçim Kurulu, Abdullah Zeydan hakkındaki kararını kaldırarak, 4'e karşı 7 üyenin oyuyla mazbatanın Zeydan'a verilmesini kararlaştırdı. Kararın ardından sosyal medya platformu X üzerinden paylaşımda bulunan AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Siyasi ve Hukuk İşler Başkanı Hayati Yazıcı şu ifadelere yer verdi:
"Van ilimizdeki belediye başkanı seçimi ile ilgili 1 Nisan günü zuhur eden cinnet hali durumu, YSK verdiği isabetli kararla sonlandırdı. Yüksek Kurulu ve sayın üyeleri içtenlikle kutluyorum" ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
DEM Parti Van Büyükşehir Belediyesi adayı olan ve yüzde 55 oyla seçilen Abdullah Zeydan'ın "memnu (yasaklı) haklarının geri alınması" üzerine, mazbata yüzde 27 oy alan AKP adayı Abdulahat Arvas'a verilmişti.
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Van'da Belediye Başkanlığı mazbatasının seçimi kaybeden AK Partili adaya verilmesi ve sandıktan zaferle çıkan DEM Partili aday Abdullah Zeydan'ın seçilme hakkının ise geri çekilmesi sonrası kentte ortalık karışmıştı. Sokağa çıkan DEM Partililer protesto gösterileri düzenlemiş, gösteriler birçok kente yayılmıştı. Bugün ise YSK'nın, mazbatayı Zeydan'a iade edeceğini duyurması sonrası kentteki protesto gösterileri sevinç kutlamalarına dönüştü.
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