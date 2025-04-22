YTB ile Hacettepe Üniversitesi, KATİPATA programında Türk Dünyası'na yönelik protokol imzaladı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Hacettepe Üniversitesi, Türk Dünyası'na yönelik KATİPATA programı ile eğitim alanında protokol imzaladı.

YTB'den edinilen bilgiye göre, kurum tarafından dünyanın dört bir yanından kamu görevlileri, diplomatlar, araştırmacılar ve akademisyenlere Türkçe öğretmeye yönelik düzenlenen "Kamu Görevlileri ve Akademisyenler Türkçe İletişim Programı" (KATİP) gelecek yıl "KATİPATA" ismiyle Orta Asya Türk Cumhuriyetleri özelinde gerçekleştirilecek.

Ayrıca, KATİPATA programı kapsamında YTB ile Hacettepe Üniversitesi arasında bir protokol imzalandı.

Protokol çerçevesinde Ankara'da gerçekleştirilmesi planlanan KATİPATA programı Hacettepe Üniversitesi işbirliği ile yürütülecek.

KATİPATA ile Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'dan katılımcılar 3 ay boyunca Türkiye'de misafir olacak ve Türkiye ile ülkeleri arasındaki "gönül köprülerinin" inşasında rol oynayacak.

Katılımcılar dil eğitim programının yanı sıra tarihi ve kültürel mekanları ziyaret etme fırsatı da elde edecek.

Dersler eylülde başlayacak

Protokolün imza töreninde konuşan YTB Başkanı Abdullah Eren, 12 yıldır düzenledikleri KATİP programını gelecek yıl Türk dünyasına özel KATİPATA ismiyle yapacaklarını kaydetti.

Şimdiye kadar 250'den fazla katılımcıyı program çerçevesinde ağırladıklarını ifade eden Eren, şu ifadeleri kullandı:

"KATİP programı ile YTB olarak 12 senedir dünyanın dört bir tarafından diplomatlar, bürokratlar ve zaman zaman da akademisyenleri Türkiye'de ağırladık. Onlara Türkçe eğitim verdik. Kültürel etkinlikler de düzenledik. Bu programı yaparken son iki yıldır Türk dünyasına özel bir KATİP programı düzenlememiz gerektiği fikri hasıl olmuştu. Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'dan gelenler ülkemize daha hızlı adapte olabiliyorlar ve Türkçeye daha aşinalar. Bu kapsamda biz de Hacettepe Üniversitesi'yle bir işbirliği yaptık."

Protokol kapsamında toplamda 16 katılımcının eylülde programa başlayacağını dile getiren Eren, "Hacettepe Üniversitesi ile imzaladığımız protokol içerisinde Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'dan ilk sene dörder katılımcı, toplam 16 katılımcıyla eylül ayında inşallah derslere başlayacak. ve bunlar Türkçe eğitimlerini Hacettepe Üniversitesi'nde alacaklar. Yine üniversitemizle beraber bu katılımcılarımıza yönelik kültürel ve akademik farklı içerikleri de oluşturacağız." diye konuştu.

Programın Türk Devletleri Teşkilatı'ndaki ülkelerle Türkiye'nin ilişkilerini geliştirmeye yardımcı olacağını belirten Eren, "Türkiye'de teknik anlamda eğitim almış insanların sayısının arttırılması şu an çok önemli diye düşünüyorum. Türk devletleriyle Türkiye arasında Türk dünyası mefkuresinin yaşatılmasına bu programların vesile olacağını ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.

KATİP görevlileri ülkelerinde önemli görevlerde

Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye Yüzyılı" vurgusuna dikkat çekti.

Türk dünyasından gelerek buradaki üniversitelerde eğitim almış mezunların kendi ülkelerinde önemli görevlerde bulunduğunu aktaran Güran, YTB'nin faaliyetlerinden övgüyle söz etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde "Türkiye Yüzyılı" ve "Türk Yüzyılı" vurgusunun önemine dikkati çeken Güran, şöyle konuştu:

"Bunun hayata geçmesinde tüm kurumlara ve kurumlar bünyesindeki görevlilere, vatandaşlarımıza, her ülkedeki Türk dünyasını oluşturan insanlara önemli bir misyon yüklendiğini ben düşünüyorum. Türk dünyasından bir çok öğrenci Türkiye'ye gelip eğitimlerini Türkiye'de sürdürdüler. Bugün baktığınız zaman çeşitli kurumların içerisinde bakan düzeyine gelmiş, bürokraside önemli görevler yüklenmiş insanlar var. Burada eğitimini alıp ülkesine dönmüş hiçbir Türk dünyasından insan Türkiye'ye karşı kayıtsız değil, büyük bir sevgiyle ve samimiyetle bugün bir araya geldiğimizde o günleri anıyorlar."

Hacettepe Üniversitesinin özellikle yabancılara Türkçe öğretimi konusunda uzmanlaşmış bir kadrosunun olduğunu anlatan Güran, "Hacettepe Üniversitesi özellikle Türkiyat Enstitüsü ve Türkçe Öğretim Merkezi ile TÖMER vasıtasıyla bu konuda önemli bir kapasite oluşturmuş bir üniversite. Özellikle yabancılara Türkçe öğretimi konusunda çok uzmanlaşmış hocalarımız, eğitim programlarımız var. ve bunu bu tür toplumsal projelere yansıtarak da bunların uygulamasını da yapmış oluyoruz." diye konuştu.

KATİP programı

YTB tarafından her yıl düzenlenen KATİP ile dünyanın farklı ülkelerinden kamu görevlileri, akademisyen, diplomat ve araştırmacılar Türkiye'de Türkçe eğitimi alıyor.

Üniversitelerin dil merkezlerinde verilen eğitimler yaklaşık 10 ay sürüyor. "KATİP" katılımcıları ayrıca, Türkiye'de bulundukları süre boyunca dil eğitimi almanın yanı sıra kurum ziyaretleri, kültürel geziler, akademik seminerler, sosyal ve sportif aktiviteler gibi çeşitli etkinliklere de katılıyor.