Yüksekova\'da 70 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir otomobilde 70 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda, 29 Şubat'ta ilçede durdurulan otomobilde arama yapan ekipler, 83 parça halinde 70 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çanakkale'nin Yenice ilçesinde meydana gelen deprem sonucunda Bursa'nın Nilüfer ilçesinde ikinci kattan atlayan bir kişinin hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Koca, depremde ağır yaralanan vatandaşa yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını belirtti ve başsağlığı dileklerini iletti.
Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen 'Türkiye Yüzyılı'nda 100 Proje' lansmanında, Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, gerçekleştirilen ve planlanan projeleri anlattı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çanakkale Yenice'de meydana gelen depremde Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yaşayan bir vatandaşın korkudan ikinci kattan atladığını ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini açıkladı.
Sağlık Bakanlığı tarafından Düzce'nin Aziziye Mahallesinde yapılan 5 Hekimli Aile Sağlığı Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Merkezde Toplum Sağlığı Merkezi ile 112 Başhekimliği birimleri de yer alıyor.
Çanakkale'de gerçekleşen 4,9'luk deprem Marmara'da pek çok ilde hissedilirken, Bursa'da yaşadığı korku nedeniyle ikinci kattan atlayan bir kişi hayatını kaybetti.
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