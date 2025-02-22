Yüksekova'da Çığ Anı Kaydedildi

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Yüksekova'da düşen çığ böyle görüntülendi

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde inen çığ, vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi.

Hakkari ve ilçelerinde son günlerde etkili olan yoğun kar yağışı, farklı noktalarda çığ düşmesine sebep oldu. İlçe merkezine 60 kilometre uzaklıkta bulunan Kolbaşı köyünde yaşayan Sinan Gezer isimli vatandaş, evinin balkonunda olduğu sırada dağdan inen çığı cep telefonuyla saniye saniye kayıt altına aldı.

Köy yakınlarına çığın indiğini belirten Sinan Gezer, "Son günlerde bölgede bir kaç çığ düşmesi yaşandı. Sabah balkondaydım, bir an dağdan çığın indiğini gördüm ve hemen o anları kayıt altına aldım. Şükür fazla sürmedi ve köyün yakınlarına kadar indi" dedi.