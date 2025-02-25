Yüksekova'da Dondurucu Soğuklar

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Yüksekova'da dereler dondu, buz sarkıtlarının boyu 2 metreyi geçti

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde soğuklar nedeniyle dereler dondu, çatılardaki buz sarkıtlarının boyu 2 metreyi geçti.

Son yılların en soğuk günlerini yaşayan Yüksekova'da hava sıcaklığı eksi 25 dereceyi buldu. İlçede son iki günde etkisini iyice hissettiren soğuklar nedeniyle çatılarda buz sarkıtları 2 metreyi geçerken, ilçenin içinde geçen dere ise tamamen dondu. Son yılların en dondurucu günlerinin yaşandığını söyleyen vatandaşlardan Zafer Bilmez, "Cemreler düşmesine rağmen ilçede dondurucu havalar hat safhada. Şu an eksi 25'lere kadar gidildiği görüldü. Düşünün ilçenin içinden geçen dere tamamen buz tutmuş. Demek ki cemre düşmedi diyebiliriz. Şu an kışın en ağır günlerini yaşıyoruz" dedi. Kemal Duman ise "Sabah kalktığımızda eksi 30'lara kadar çıkmış durumda. Cemre düşünce hava sıcak olacak diyoruz ama yanıldık, cemre kesinlikle düşmedi. Dere donmuş ve çatılarda baya buz sarktılar oluşmuş. En ağır kışı yaşıyoruz. Allah herkesin yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.