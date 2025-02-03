Yüksekova'da Görüş Mesafesi 10 Metreye Düştü

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Yüksekova'da yoğun sis etkili oldu

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun sis etkili olurken, görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

Yüksekova'da sabah saatlerinde etkili olan sis ve dondurucu soğuklar hayatı olumsuz yönde etkiledi. Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü ilçede sürücüler trafikte farlarını yakarak ilerleyebildiler. İlçenin etrafını saran dağlar kar altında kalırken, hemen eteklerindeki ilçe merkezi de tamamen sis altında kayboldu. Özellikle sabah işe gitmek isteyen vatandaşlar dondurucu soğuklardan dolayı zorlandıklarını belirterek, buz tutan yolların tuzlamasını istediler.