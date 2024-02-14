Hakkari Yüksekova'da kar nedeniyle kapanan yol açılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hakkari Yüksekova'da kar nedeniyle kapanan yol açılıyor

Hakkari Yüksekova\'da kar nedeniyle kapanan yol açılıyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan Evliya Tepe Üs Bölgesi'nin yolunun kar nedeniyle kapanması üzerine İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekipleri çalışmalara başladı. Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu yolda ekipler, yolun kısa sürede açılmasını hedefliyor.

14.02.2024 11:47  Güncelleme: 11:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ekipler, üs bölgesinin kar nedeniyle kapanan yolunu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

İlçe Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, yoğun kar ve tipi nedeniyle Evliya Tepe Üs Bölgesi'nin yolu kapandı.

Bölgeye yönlendirilen İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu yolda çalışma başlattı.

Ekipler, yolu kısa sürede açmayı hedefliyor.

Kaynak: AA

Yüksekova, Hakkari, Ulaşım, Hava Durumu, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakkari Yüksekova'da kar nedeniyle kapanan yol açılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2024 12:07:49. #1.12#
SON DAKİKA: Hakkari Yüksekova'da kar nedeniyle kapanan yol açılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement