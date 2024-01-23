 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Yüksekova'da kar yağışı - Son Dakika
Üye Girişi

Yüksekova'da kar yağışı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde ilçede 4 günlük etkili olan yoğun kar yapışı nedeniyle ilçe merkezinde kar kalınlığı yarım metreyi bulurken, yüksek kesimlerde ise 1 metreyi geçmişti. İlçede akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olurken, sürücüler zor anlar yaşadı. Yüksekova Belediyesi, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri de olumsuz bir durum için hazır bekliyor.

Yüksekova\'da kar yağışı
23.01.2024 - 22:49,
Abone Ol

Yüksekova'da kar yağışı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.

Geçtiğimiz günlerde ilçede 4 günlük etkili olan yoğun kar yapışı nedeniyle ilçe merkezinde kar kalınlığı yarım metreyi bulurken, yüksek kesinlerde ise 1 metreyi geçmişti. İlçede akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olurken, İpekyolu ve Cengiz Topel caddeleri üzerinde sürücüler zor anlar yaşadı. Soğuk havaların etkisini sürdüğü Yüksekova ilçesinde kar yağışı devam ediyor.

Bir hafta aradan sonra kar yağışının etkili olduğunu belirten Erdinç Düzen, "Yüksekova'da geçen hafta ilçe merkezinde yarım metre, yüksek kesimlerde ise 1-2 metreye yakın kar yağışı etkili oldu. An itibariyle Yüksekova'da lapa lapa kar yağışı başladı. Bu yağışlar Yüksekova'da yaşanan kurak ve kötü hava için bir nebze derman oldu diyebiliriz. Yüksekova'mız zaten kar şehri, biz şehrimizi karıyla seviyoruz" dedi.

Yüksekova Belediyesi, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri de olumsuz bir durum için hazır bekliyor.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Yüksekova, Hakkari, Ulaşım, Hava Durumu, Yerel Haberler, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yüksekova'da kar yağışı - Son Dakika


10:01
OMEGA gemisi Şangay açıklarında çatışma sonucu battı OMEGA gemisi Şangay açıklarında çatışma sonucu battı
10:00
Beşiktaş, Nemanja Matic'i transfer etmeye hazırlanıyor Beşiktaş, Nemanja Matic'i transfer etmeye hazırlanıyor
09:57
Zeynep Bastık ve Edis, 13 milyon TL'yi alıp konserlere çıkmadı iddiası Zeynep Bastık ve Edis, 13 milyon TL'yi alıp konserlere çıkmadı iddiası
09:07
Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? TBB Başkanı'ndan 'Artık bitiyor' çıkışı Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? TBB Başkanı'ndan "Artık bitiyor" çıkışı
09:02
Süper Lig'in yayın ihalesine Kulüpler Birliği giriyor! Planladıkları sistemin Türk futbolunda benzeri yok Süper Lig'in yayın ihalesine Kulüpler Birliği giriyor! Planladıkları sistemin Türk futbolunda benzeri yok
08:55
Defne Samyeli, yapay zeka dolandırıcılarına dava açıyor Defne Samyeli, yapay zeka dolandırıcılarına dava açıyor
08:48
Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara 103 milyon TL ceza Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara 103 milyon TL ceza
08:19
Bakan Yerlikaya 7 firmayı tek tek sıraladı! Dolandırıcılık operasyonunda 56 kişi gözaltında Bakan Yerlikaya 7 firmayı tek tek sıraladı! Dolandırıcılık operasyonunda 56 kişi gözaltında

Son Dakika
10:00 Beşiktaş, Nemanja Matic'i transfer etmeye hazırlanıyor
09:57 Zeynep Bastık ve Edis, 13 milyon TL'yi alıp konserlere çıkmadı iddiası
09:07 Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? TBB Başkanı'ndan "Artık bitiyor" çıkışı
09:02 Süper Lig'in yayın ihalesine Kulüpler Birliği giriyor! Planladıkları sistemin Türk futbolunda benzeri yok
08:55 Defne Samyeli, yapay zeka dolandırıcılarına dava açıyor
08:48 Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara 103 milyon TL ceza
08:18 Tarihi zafer sonrası canlı yayına damga vuran anlar! Suriye'nin hocası, tercüman ve muhabir hüngür hüngür ağladı
08:19 Bakan Yerlikaya 7 firmayı tek tek sıraladı! Dolandırıcılık operasyonunda 56 kişi gözaltında
08:15 İsveç'e NATO onayının verilmesinin ardından ABD'den F-16 açıklaması: Bu satış hepimizin çıkarını destekleyecek
07:46 Show TV'nin yeni dizisi Kara için erken final kararı alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2024 10:20:40. #1.13#
SON DAKİKA: Yüksekova'da kar yağışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement