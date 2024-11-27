Yüksekova\'da Kar Yağışı: Araçlar Mahsur Kaldı

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Yüksekova'da kar yağışı etkili oldu, araçlar yolda mahsur kaldı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken Yüksekova- Şemdinli karayolunda çok sayıda araç mahsur kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası Hakkari ve ilçelerinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak yerini kar yağışına bıraktı, kar kalınlığı yer yer 5 santimetreyi geçti. Kar ve tipi nedeniyle Yüksekova ve Şemdinli karayolunda çok sayıda araç mahsur kalırken bazı araçlar da ilerlemekte zorluk çekti. İlerlemekte zorluk çeken sürücülerin yardımına Hakkari il Özel İdaresi Yüksekova Şantiyesi ekipleri yetişti. Yapılan çalışmalar sonucunda yol açılarak araçlar yeniden yollarına devam ettiler.

Öte yandan, İl Özel İdaresi ekipleri kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyorlar.