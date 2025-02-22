Yüksekova'da Kardan Ev ve Ateş Keyfi - Son Dakika
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Yüksekova'da Kardan Ev ve Ateş Keyfi

Yüksekova'da gençler, kar yağışını değerlendirerek kardan ev yapıp içinde ateş yaktı.

22.02.2025 21:36
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Yüksekova'da kardan ev yapıp içinde ateş yaktılar

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir grup genç kar yağışını fırsata çevirerek, kardan ev yapıp içinde ateş yaktılar. Karlı evinin içinde oturup ısınmaları ise ilginç görüntüler oluşturdu.

Hakkari ve ilçelerinde yoğun yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, bazı vatandaş içinde ayrıca fırsat oldu.

İlçenin Cumhuriyet mahallesinde bir gurup genç yoğun kar yağışını fırsata çevirerek ilginç birşey yaptılar.

Kar yığınlarını bir araya getiren gençler kapısı ve penceresi olan bir ev yaparak ve içinde ateş yakıp önünde ısındılar.

Gençlerin ilginç keyifle yaptıkları kardan ev ve ateş yakmaları ise görenleri de ayrıca şaşırttı.

Husret Şen isimli vatandaş mahallede gezerken gençlerin kardan yapan evi o ilginç anlarını kayıt altına aldı.

Husret Şen, "Bizde mahallede bir akrabanın evine gittiğimiz sırada, kardan ev ve içinde ateş yakışmış şekilde önümüze çıktı. Bizde içinde girdik gençler ateş yakmıştı ve ısınıyorlardı. Gayet güzel olmuş. Buda gençlerin stres yaptıkları bir etkinlik diyelim. İnşallah hayatlarında da hep başarı olurlar" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Yüksekova'da Kardan Ev ve Ateş Keyfi - Son Dakika

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