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Yüksekova'da karla mücadele çalışmaları devam ediyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Dağlıca bölgesinde yol açma çalışmaları devam ediyor. İlçe Özel İdaresi ekipleri, kar yağışının ardından kapalı yolları açmak için çaba gösteriyor. Kar kalınlığının yer yer 7 metreyi bulması nedeniyle güçlükle ilerleyen ekipler, köy ve mezralara ulaşımın sağlandığı yolun büyük bölümünü açtı ve diğer bölgelerde de yol genişletme çalışması yaptı.

Yüksekova\'da karla mücadele çalışmaları devam ediyor
23.01.2024 - 14:08,
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Dağlıca bölgesinde yol açma çalışmaları devam etti.

İlçe Özel İdaresi ekipleri, kar yağışının ardından kapalı yolları açmak için çaba gösterdi.

Dağlıca bölgesinde karla mücadele çalışması yürüten ekipler, kar kalınlığının yer yer 7 metreyi bulması nedeniyle güçlükle ilerledi.

Köy ve mezralara ulaşımın sağlandığı yolun büyük bölümünü açan ekipler, diğer bölgelerde de yol genişletme çalışması yaptı.

Kaynak: AA
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