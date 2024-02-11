Hakkari Yüksekova'da 5 metreyi bulan karla mücadele çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Hakkari Yüksekova'da 5 metreyi bulan karla mücadele çalışmaları devam ediyor

Hakkari Yüksekova\'da 5 metreyi bulan karla mücadele çalışmaları devam ediyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu bölgede karla mücadele çalışması yürütülüyor. İlçe Özel İdaresi ekipleri, yoğun kar ve tipi nedeniyle kapanan üs bölgesinin yolunu açmaya çalışıyor. Tuğ Tepe bölgesindeki ekipler, kapalı yolun büyük bir bölümünü açarken, kalan kısmın da açılması için çalışmalarına devam ediyor.

11.02.2024 10:57
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, ekipler, kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu bölgede karla mücadele çalışması yürütüyor.

İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yoğun kar ve tipi nedeniyle kapanan üs bölgesinin yolunu açmaya çalışıyor.

Kar kalınlığının yer yer 5 metreye kadar çıktığı Tuğ Tepe bölgesindeki ekipler, kapalı yolun büyük bir bölümünü açtı.

Ekipler, kalan kısmın da açılması için çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hakkari Yüksekova'da 5 metreyi bulan karla mücadele çalışmaları devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hakkari Yüksekova'da 5 metreyi bulan karla mücadele çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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